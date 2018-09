Waldkindergarten im Blick Durmersheim (HH) - Mit dem ersten Thema, dem sich der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien widmete, begab er sich in den Wald, wenn auch nur gedanklich. An der Bäretriewerhütte soll nämlich ein Waldkindergarten geschaffen werden. Die Schützlinge der Einrichtung will man zur "Wertschätzung alles Lebendigen in der Lebensgemeinschaft Wald und einen verantwortungsvollen Umgang in und mit der Natur" anleiten. So steht es im Konzept, das von Christine Gehring vorgestellt wurde, der Leiterin des Gemeindekindergartens "Villa Kunterbunt". Außerdem wird mit dem Vorhaben aus der Not eine Tugend gemacht. Bürgermeister Andreas Augustin verschwieg nicht, dass die Betreuungsstätte im Grünen auch die Platznot der anderen Kindergärten lindern hilft. Im Waldkindergarten sollen 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren Aufnahme finden. Als feste Räumlichkeit ist nur ein Bauwagen vorgesehen, der mit einem Holzofen geheizt werden kann. Er wird mit Tischen und Bänken möbliert und soll über ein Handwaschbecken verfügen, wie zu erfahren war. Stromanschluss gebe es nicht. Der Wagen soll in erster Linie als Wetterschutz dienen. Ansonsten spielt sich alles im Freien ab, wo es einen "klar abgesteckten Aufenthaltsbereich" geben werde, wie Gehring sagte. Als sanitäre Anlage dient das Toilettenhäuschen neben der Bäretriewerhütte. Sollte schlechtes Wetter das Waldleben unmöglich machen, ist als Ausweichquartier der Bewegungsraum der "Villa Sonnenschein" vorgesehen. Im Notfall könnte der Waldkindergarten vorübergehend geschlossen werden. Neben dem äußeren Rahmen ging es in Gehrings Ausführungen um das inhaltliche Konzept, das sich an der Pädagogik der "Villa Kunterbunt" orientiere, wo man im Übrigen mit einer einmal wöchentlich genutzten Außenstelle im Oberwald Erfahrungen mit Naturlehre gesammelt hat. Zwei Erzieherinnen aus der Einrichtung in der Schwarzwaldstraße werden die Leitung übernehmen. Augustin zeigte sich erfreut, dass die Stellen aus dem "Pool" der Kommune besetzt werden können. Für Eltern sei im November ein Informationsabend geplant. In den Wortmeldungen der Fraktionen nahmen sowohl BuG als auch SPD für sich in Anspruch, die Idee eines Waldindergartens als Erste vorgebracht zu haben. Die BuG hatte sie in einer Ratssitzung im März geäußert, die SPD will sie schon in ihrem Wahlprogramm aufgeführt haben. Am Mittwoch jedenfalls galt für den Rat insgesamt, was Frank Möhrle für die FWG bekundete: "Wir stehen voll dahinter." Daran änderten auch die "Wermutstropfen" nichts, die Christa Schulz (BuG) eintröpfeln ließ. Es sei zwar nur eine hypothetische Sorge, aber die Schweinepest rücke näher. Hauptamtsleiterin Sandra Hertweck teilte mit, dass man daran durchaus gedacht habe. Momentan bestehe kein Risiko. Sollte sich das ändern, könnte eine andere Fläche außerhalb des Walds gesucht und mit dem Bauwagen umgezogen werden. Wenn alles nichts helfe, so Augustin, greife "Plan B": die Verlegung in die "Villa Sonnenschein". Wenn alles gut läuft, aber es einem Kind im Forst nicht gefällt, sollte ein Wechsel ermöglicht werden, wünschte Rolf Enderle (BuG). Das könne nicht einfach sein, dämpfte Hertweck die Erwartungen. Andreas Badior (SPD) verbreitete als Vater zweier Kinder Gelassenheit. Seine Sprösslinge hätten den Waldkindergarten Rheinstetten besucht. Dort habe keines seiner Kinder fortgewollt. Die Voraussetzungen in Durmersheim seien dank der großen überdachten Fläche an der Bäretrwierhütte "ideal". Das Konzept wurde vom Rat einstimmig gutgeheißen.

