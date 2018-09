Lehrer aus Leidenschaft

Demnach ist die neue Stelle für den 33-jährigen Pädagogen fast ein Heimspiel: Felix Ludwig ist gebürtiger Ötigheimer, ging im Telldorf in die Grundschule (dort traf er auch auf Ingrid Bitterwolf) und machte 2004 am Rastatter Tulla-Gymnasium sein Abitur. Danach ging es an die Pädagogische Hochschule nach Karlsruhe. "Ich habe schon immer gern über die Dinge geredet, die mich interessiert haben, habe anderen gern davon erzählt. Das passte ganz gut zum Lehrerberuf", meint Ludwig lächelnd. Überhaupt lacht der neue Schulleiter gern und oft - man merkt, dass er gerne mit Menschen zu tun hat: "Ich habe mich damals für Haupt- und Grundschullehramt entschieden, weil mir die gymnasiale Welt nie so wirklich lag. Ich will als Pädagoge nah an den Menschen sein und nicht unbedingt am Fach kleben." In seiner Freizeit reist der neue Schulleiter gerne - "so wie alle Lehrer. Wir haben ja auch die Zeit dazu", scherzt er. Besonders gerne ist er mit dem Rucksack in Asien unterwegs.

Die Fächer Deutsch, Geografie, Geschichte und Politik hat Ludwig an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe studiert, er unterrichtet in diesem Schuljahr aber auch Mathematik und Sachkunde. Von seinem Schülern ist er schon jetzt restlos begeistert: "Die sind unheimlich nett und sehr wissbegierig."

Nach dem Studium zog es Felix Ludwig zunächst zum Referendariat nach Ottersweier und dann in den Schwarzwald - der Liebe wegen. Seine damalige Freundin studierte in Freiburg, Ludwig trat seine erste Lehrerstelle in Furtwangen an. Von dort ging es 2013 nach Triberg, wo er im Schuljahr 2015/16 die Schulleitung übernahm.

Ganz neu ist sein Job in Elchesheim-Illingen für ihn also nicht, hat er doch schon drei Jahre lang die Geschicke einer Schule geleitet. "Aber es kommt dann doch immer wieder etwas Unerwartetes auf einen zu." Zumal die Ernennung zum Schulleiter der Rheinwaldschule eine echte Punktlandung war: Die Versetzung fand zum 7. September - drei Tage vor Beginn des neuen Schuljahrs - statt. "Ich konnte mich um einiges also noch nicht so richtig kümmern, weil ich offiziell noch gar nicht da war."

Bloß gut, dass Ingrid Bitterwolf ihren Nachfolger gut kennt und ihn vorher bereits einweisen konnte. Der ehemaligen Leiterin der Schule ist es auch zu verdanken, dass Ludwig überhaupt den Weg in die Doppelgemeinde gefunden hat. "So schön es im Schwarzwald auch war, für mich war immer klar, dass ich irgendwann wieder zurück in die Heimat will. Eigentlich hatte ich einen Zehn-Jahres-Plan. Dass es nun schon nach drei Jahren geklappt hat, ist toll." Bitterwolf rief ihren ehemaligen Schützling im Februar kurzerhand an und fragte ihn, ob er nicht Lust habe, sich zu bewerben. "Lange überlegt habe ich nicht, ich habe noch während des Telefonats beschlossen, meinen Hut in den Ring zu werfen", meint der 33-Jährige. "Es hat einfach alles gepasst und die Schule hier ist einfach toll." Diesen Eindruck habe er in einem Praktikum an der Rheinwaldschule während des Studiums gewonnen. "Nicht nur das Schulgebäude ist top, auch das Team ist super."

Und so kann Ludwig bislang auch nur Positives berichten: "Ingrid Bitterwolf hat mir eine wunderbare Schule hinterlassen. Alles läuft und funktioniert. Das Lehrerkollegium hat mich sehr aufgeschlossen willkommen geheißen, obwohl ich ja jetzt der Jüngste hier bin, und generell herrscht eine freundliche Stimmung. Das ist sensationell."

Sein Weggang in Triberg habe dort durchaus Wellen geschlagen und der Schritt sei auch nicht leicht gefallen. "Aber meine Familie ist nun einmal hier in der Region und es war mir wichtiger als alles andere, wieder in der Nähe zu sein."

So wie es aussieht, wird er die Entscheidung nicht bereuen. "Ich wusste gleich, dass ich es besser eigentlich nicht treffen kann. Und bisher hat sich das bestätigt."