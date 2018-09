Entwicklung der "Ortsmitte" wird geregelt

Durmersheim - Vor zwei Jahren beschloss der Durmersheimer Gemeinderat einen Bebauungsplan namens "Ortsmitte" aufzustellen. Am Mittwoch kam das Vorhaben wieder auf den Tisch. Die Verwaltung präsentierte den inzwischen von einem Fachbüro angefertigten Entwurf. Die Beratung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Es wurden keinerlei Beschlüsse gefasst. "Heute soll es nur um die Vorstellung des Planentwurfs gehen", verdeutlichte Bürgermeister Andreas Augustin die Absicht, den Fraktionen genügend Zeit für die komplexe Materie zu geben.

Der Entwurf beruht auf umfangreichen Vorarbeiten und Gesprächen. Im vorgesehenen Plangebiet wurden alle Nutzungen dokumentiert, sämtliche Gebäude erfasst mit besonderem Augenmerk auf die Höhenentwicklungen. Der Geltungsbereich zieht sich wie ein langer Korridor vom Bickesheimer Platz bis zur Malscher Straße. Die östliche Grenzlinie ist die Speyerer Straße, die westliche die Hauptstraße.

Entlang der Hauptstraße werden ab dem Gasthaus "Hirsch" bis zur Waldstraße auch die Anliegergrundstücke an der Westseite der Straße einbezogen. Außerdem gehören zum Plangebiet zwei Exklaven. Bei der einen handelt es sich um die Fachwerkhäuser-Reihe am Bickesheimer Platz an der Zufahrt zur Wallfahrtskirche. Der zweite Außenposten umfasst einige Grundstücke an der Hauptstraße zwischen Fasanenstraße und südlich der Feldstraße. Nicht zum Geltungsbereich zählen Flächen mit öffentlichem Gemeinschaftscharakter - Einrichtungen wie etwa die Liegenschaft des Pfarrzentrums St. Dionys oder der Chennevierèsplatz.

Die Entwurfsfassung kann auf der Internetseite der Gemeinde eingesehen werden. Über die Spalte "Rathaus" und die Unterrubrik "Kommunalpolitik" ist sie im Kalender der Gemeinderatssitzungen zu finden. Die Diskussion im Ratsgremium soll im Oktober oder November erfolgen. Die Gründe für die Erstellung des Bebauungsplans wurden am Mittwoch von Ortsbaumeister Hans-Martin Braun erläutert. Es habe in der Vergangenheit viele Probleme mit Bauanträgen gegeben. Hauptschwierigkeit seien die Gebäudehöhen gewesen.

Das künftige Regelwerk soll ein einfacher Bebauungsplan sein, in dem nur die wesentlichen Punkte festgelegt sind, erklärte Braun. Dabei soll ein noch ziemlich neues Instrument der Bauordnung zur Anwendung, das "urbane Gebiet". Es zeige auf, wo verdichtet werden könne.

An der Hauptstraße sollen Flachdächer zugelassen werden, bis maximal zehn Grad Neigung, ausgenommen die Hausreihe am Bickesheimer Platz. Bei Satteldächern sollen bis 45 Grad erlaubt sein. Bei Flachdächern will man über eine geringere Firsthöhe die Höhenentwicklung so lenken, dass nicht einfach "noch ein Geschoss draufgehauen" werden kann. An der Speyerer Straße soll das Maximum eine Etage niedriger sein. Farbliche Ausreißer, wie es in den letzten Jahren welche gegeben hat, sollen mit Hilfe der RAL-Norm "Buntheit" vermieden werden. Vorgesehen ist ein Intensitätswert von maximal 40 in der genormten Skala.

Als weitere Themen, die in der Beratung eine Rolle spielen sollten, nannte Braun die Standorte von Carports, die Anzahl der Stellplätze je Wohnung ("bei zwei wird es richtig schwierig werden") und die Frage, wie sich Steingärten unterbinden lassen.

Zum Schluss wies der Amtsleiter auf ein ganz anderes Problem für die künftigen Diskussionen hin: Aufgrund der Größe des Gebiets könnten viele Ratsmitglieder befangen sein.