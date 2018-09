Großer Wunsch: Storchenparkplatz Rastatt (yd) - Für die Eltern das kleinen Kian ist die Geburt ihres Kindes selbstverständlich etwas ganz Besonderes. Aber auch Susanne Klarck und ihre Kolleginnen vom Geburtshaus Rastatt werden sich wohl noch lange an genau dieses kleine Wunder erinnern: Kian ist nämlich der erste Erdenbürger, der in den neuen Räumlichkeiten des Geburtshauses das Licht der Welt erblickt hat. Hinter Sabine Klarck und den drei anderen Mitarbeiterinnen des Geburtshauses liegen arbeitsreiche Wochen. Kisten mussten gepackt, Möbel umgezogen, die neuen Räumlichkeiten hergerichtet werden. Ein Umzugsauto wurde dabei nicht benötigt: Die neuen Praxisräume befinden sich schräg gegenüber von den alten - im Gebäude des ehemaligen Friedrichshofs in der Herrenstraße. Nötig wurde der Umzug, weil es Ärger mit einem Nachbarn im Haus in der Kapellenstraße gab, in der Geburtshaus und Hebammenpraxis vorher untergebracht waren. "Der Rauch zog immer wieder in unsere Räume, es gab keine vernünftige Abluftanlage", sagt Sabine Klarck, die sich von der Stadtverwaltung in dieser Hinsicht im Stich gelassen fühlt: "Wir haben mehrmals um Hilfe gebeten, aber immer nur die Antwort erhalten, dass man da nichts machen könne. "Zigarettenkippen vor der Tür, Kursräume, die nach Rauch riechen, das war kein gutes Umfeld für Schwangere oder Säuglinge." Der Schritt, sich nach etwas Neuem umzuschauen, fiel schwer: "Die Räumlichkeiten in der Kapellenstraße gehörten uns, hier sind wir nur Mieter." Klar sei gewesen, dass man aus Rastatt nicht weggehen werde: "Weil es sich um den ,zentralen Punkt' im Landkreis handelt und weil wir hier nun schon seit 25 Jahren ansässig sind", erklärt die Hebamme. Zufällig sei man auf die Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte in der Herrenstraße gestoßen - zusätzlich wurde nebenan auch noch eine Wohnung angemietet. Dass es sich hierbei einst um ein alteingesessenes Restaurant handelte, ist allerdings inzwischen nicht mehr zu erkennen. Die Wände wurden teilweise nach der Farbenlehre von Rudolf Steiner gestaltet, es gibt einen Kursraum mit Gymnastikbällen und Matten. "Wir sitzen gerade im ehemaligen Gastraum - und unser Büro war einmal die Küche", meint Klarck lachend. "Absolut zufrieden" sei man mit den neuen Räumen, der Vermieter habe sich große Mühe gegeben, auf die Ansprüche und Bedürfnisse der Hebammen einzugehen. Wände wurden eingezogen, Fenster in Trockenbauwände eingebaut, hygienischer Linoleumfußboden verlegt - und eben ein direkter Zugang zu der Wohnung im hinteren Bereich, in der sich die Geburtszimmer und das Bad befinden. Etwas improvisiert wirken die verschiedenen Zimmer schon noch - aber sie strahlen jetzt schon eine gewisse Freundlichkeit aus. Und ganz wichtig: Ein Storch im Landeanflug weist den Gebärenden den Weg zu den zwei Geburtsräumen. Apropos Storch: "Das ist einer unserer größten Wünsche", sagt Sabine Klarck: "Wir hätten gerne ein oder zwei Storchenparkplätze vor der Tür, damit unsere werdenden Eltern in dieser Situation nicht noch einen Parkplatz suchen müssen." Zumal die nahe gelegene Tiefgarage der Badner Halle um Mitternacht ihre Pforten schließe und Babys sich nicht unbedingt an Öffnungszeiten halten. Was die Fläche betrifft, habe man sich verkleinert. Anders als bislang gibt es keinen Abstellraum mehr und die Geburtsräume sind ebenfalls kleiner. Deshalb wurden neue Betten angeschafft, die besser in die Zimmer passen. Gemütlich sieht es aber jetzt schon aus und auch der "Storch im Landeanflug" aus Holz hängt schon im Flur. Dem kleinen Kian hat er ja schon mit Erfolg den Weg gewiesen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stralsund

Hansestadt putzt sich heraus Stralsund (red) - Was kann eine Stadt aus dem Unesco-Welterbe-Status machen? Dieser - auch für Baden-Baden interessanten - Frage stellt sich Stralsund schon seit dem Jahr 2000. Und präsentiert im Kulturerbejahr 2018 ideenreich seine herausgeputzte Altstadt (Foto: Baer-Bogenschütz). » Weitersagen (red) - Was kann eine Stadt aus dem Unesco-Welterbe-Status machen? Dieser - auch für Baden-Baden interessanten - Frage stellt sich Stralsund schon seit dem Jahr 2000. Und präsentiert im Kulturerbejahr 2018 ideenreich seine herausgeputzte Altstadt (Foto: Baer-Bogenschütz). » - Mehr