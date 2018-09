Erstes eigenes Turnier ist ein voller Erfolg

"Besonders schön ist für uns der Erfolg unserer Voltigiererin Valentina Formica, die den Einsteiger-Wettbewerb im Einzelvoltigieren auf ,French Fox' gewonnen hat", berichten die beiden Trainerinnen Maria Kühn und Alena Weingärtner. Neben einer Pflichtübung im Galopp galt es, eine selbst zusammengestellte Kür im Schritt zu präsentieren. "Alles hat wunderbar geklappt. Wir sind sehr stolz auf diesen schönen Erfolg beim ersten eigenen Turnier", so Maria Kühn. Sie berichtet, dass im Pflichtteil die vorgeschriebenen Übungen in einer festgelegten Zeit geturnt werden müssen. Die passende Musik dazu darf jedes Team selbst auswählen. "Wichtig ist, dass es sich um reine Instrumentalstücke handelt", so Kühn. Die Jury unter dem Vorsitz der Voltigierbeauftragten des Pferdesportverbands Südbaden, Karin Lachner, bewertete dann, wie gut die Übungen ausgeführt wurden, wie sauber geturnt wurde und wie gut die Turnerinnen und Turner das Gleichgewicht auf dem Pferderücken halten konnten. Dass dies klappt, ist vor allem bei einer Übung, bei der freihändig auf dem galoppierenden Pferd gestanden werden muss, eine Herausforderung.

Gut besetzt war am Samstag der Wettbewerb "Gruppen-Pflicht im Galopp", an dem insgesamt neun Mannschaften in verschiedenen Schwierigkeitsstufen teilnahmen. In der A-Pflicht voltigierte das Ötigheimer Team mit Maura Ostheimer, Cedric Burgert, Valentina Formica, Elisa Zeiter und Elli Kühn auf einen sehr guten dritten Platz. Ebenfalls Platz drei belegte das Team zwei aus Ötigheim im Gruppenvoltigier-Wettbewerb im Trab. Hier voltigierten Jana Siebentritt, Linda Armbrüster, Alicia Hipp, Lena Armbrüster, Maja Wessbecher, Kimberley Schulz und Emma Capilli. Beim Gruppenvoltigieren im Schritt belegte die neuformierte Mannschaft Ötigheim drei den fünften Platz. Für Annabelle Engber, Marie Poddey, Matilda Enderle, Resi Kaut und Sarah Knab war es der erste Turnierstart überhaupt. Teilweise sind die Mädchen erst seit wenigen Wochen im Training und freuten sich deshalb riesig, beim ersten Heimturnier mit dabei sein zu dürfen.

Bewertet wurden neben den Turnern auch die verschiedenen Pferde. Platz eins ging hier an "Cash Flow" vom RFV Kehl-Sundheim. Die beste Pflicht-Übung des Tages turnte Vera Börsig vom RC Renchen-Ulm. Ehrenpreise gab es zudem für "Acorbelli" vom RC Kippenheim und "Power Star" vom RV Schutterwald, die die meisten Auftritte in der Ötigheimer Reithalle hatten. Beide Pferde gingen mit unterschiedlichen Teilnehmern in drei Prüfungen an den Start.

Mit dem Verlauf des ersten eigenen Turniers zeigten sich die Organisatoren des Reitervereins Ötigheim sehr zufrieden: "Organisation und Ablauf haben bestens geklappt, es gab keine Unfälle oder Zwischenfälle", berichtet Sabine Weingärtner.