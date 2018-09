"Irgendwann ist man in einem Rausch"

Baden-Baden

Aufstieg in die Regionalliga Baden-Baden (red) - Die Frauenmannschaft des TC Rot-Weiss Baden-Baden ist einfach nicht zu stoppen: Während das Team im vergangenen Jahr die Oberliga rockte, mischte das jüngste Team der Liga nun die Badenliga auf und stieg am Ende in die Regionalliga auf (Foto: TCRW).

Feuer wütet im "Rappen" Rastatt (yd) - In dem historischen Gebäude, in dem einst die Gaststätte "Zum Rappen" war, hat gestern in den frühen Morgenstunden ein Feuer gewütet. Fünf Menschen wurden verletzt. In der Innenstadt herrschte Ausnahmezustand. 69 Anwohner wurden vorsorglich evakuiert (Foto: Vetter).

Wochen der Vielfalt starten Rastatt (red) - Seit 1975 gibt es immer in der letzten Septemberwoche bundesweit die Interkulturellen Woche. Rastatt ist seit 2011 dabei. Und seither habe sich die Interkulturelle Woche so gut etabliert, dass aus der einen Woche drei geworden sind. 48 Partner arbeiten zusammen (Foto: red).