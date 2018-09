Bietigheimer Friedhof: Kosten explodieren Bietigheim (ser) - Die Hauptwege des Bietigheimer Friedhofs sollen saniert werden. Bereits in der Ratssitzung am 24. Oktober vergangenen Jahres hatte das Gremium beschlossen, dass auf dem Friedhof ein neues Grabfeldmodel eingeführt wird. Verfügungs- und Nutzungsberechtigte sollen bei diesem Modell im Teilbereich drei des Grabfelds die Möglichkeit erhalten, Urnen und Särge zu bestatten und gleichzeitig die Grabpflege der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner zu überlassen. In derselben Sitzung wurde auch beschlossen, die maroden Friedhofshauptwege zu erneuern. Wie Bürgermeister Constantin Braun nun bei der jüngsten öffentlichen Ratssitzung berichtete, hat die Gemeinde das Planungsbüro Wald und Corbe beauftragt, für den Hauptweg Ausschreibungsunterlagen anzufertigen und auch verschiedene Angebote einzuholen. Das Planungsbüro schätzte die Gesamtkosten auf 172800 Euro. Wie Planungsingenieur Peter Kirsamer in der Sitzung berichtete, wurden sieben Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Submission fand am 29. August statt. Fünf Firmen haben ein Angebot abgegeben. Das günstigste für das Anlegen des gärtnergepflegten Grabfelds sowie die Tiefbauarbeiten an den Friedhofshauptwegen lag bei insgesamt 288300 Euro. Das übersteigt die ursprüngliche Schätzung um etwas mehr als 55 Prozent. Der Gemeinderat, insbesondere Karl Rittler von der FW-Fraktion, empörte sich: Dies sei so nicht hinnehmbar, und man habe schon über eine Aufhebung der Ausschreibung nachgedacht. Eine schlüssige Erklärung hatte der Planungsingenieur auch nicht parat, gab aber zu bedenken, dass man wohl nicht besser wegkommen wird, wenn man neu ausschreibt. Derzeit, so fügte er hinzu, sei der Baumarkt arg überhitzt, und man werde wohl kaum den Preis weiter drücken können. Das Ratsgremium lenkte daher doch ein und vertrat die Auffassung, dass die Erneuerung des Friedhofswegs dringend notwendig sei und die Gemeinde diese Arbeiten nicht hinausschieben könne. Nach eingehender kontroverser Diskussion stimmte der Gemeinderat mit der Gegenstimme von Karl Rittler der Auftragsvergabe an die Firma Grün-System-Bau aus Rheinmünster zu.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Stadt erwägt Kauf der Brückenmühle Gernsbach (stj) - Um eine drohende, langjährige juristische Auseinandersetzung zu verhindern und eine Entwicklung zu ermöglichen, möchte die Stadt für die Brückenmühle ihr Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen. Das Gebäude hat einen Verkehrswert von 870 000 Euro (Foto: Archiv). » Weitersagen (stj) - Um eine drohende, langjährige juristische Auseinandersetzung zu verhindern und eine Entwicklung zu ermöglichen, möchte die Stadt für die Brückenmühle ihr Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen. Das Gebäude hat einen Verkehrswert von 870 000 Euro (Foto: Archiv). » - Mehr