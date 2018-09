Abwechslungsreich e Erkundung im Landratsamt

Rastatt

Tag der offenen Tür im Landratsamt Rastatt (red) - Im Landratsamt und auf dem Kulturplatz in Rastatt findet heute von 10.30 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Unter anderem werden zehn Jahre neues Landratsamt gefeiert. Um 15.30 Uhr gibt es Gratis-Eis von Eis Rimini (Foto: Landratsamt/av).

Gaggenau

Künstliche Intelligenz und Co. Gaggenau (red) - Der Rentner- und Seniorenclub von St. Josef Gaggenau hat für den Herbst ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Wallfahrt, Musik und Fachvorträge sind unter anderem darin zu finden. Los geht es am heutigen Donnerstag (Symbolfoto: vgk/av).

Gernsbach

Erstes Produkt zur 800-Jahr-Feier Gernsbach (red) - Rechtzeitig vor dem Altstadtfest ist das erste Jubiläumsprodukt zur 800-Jahr-Feier von Gernsbach 2019 erschienen: Bürgermeister Julian Christ (links), Jürgen Maisch und Melanie Mußler präsentieren den Kalender mit historischen Aufnahmen (Foto: Stadt Gernsbach). Der Kalender kostet 14,99 Euro.