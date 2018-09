Bewegender Rückblick Von Dagmar Uebel Kuppenheim - Kaum jemand, der den Titel "Give Peace a Chance" nicht kennt, wurde er doch zur Hymne der Friedensbewegung. Natürlich ist auch der Songschreiber und Sänger John Lennon kein Unbekannter. Ja, er war der charismatische Kopf der Beatles, er war mit Yoko Ono verheiratet und er wurde von einem vermeintlichen Fan ermordet. Auch dass er nach dem Ende der Beatles seinen Ruhm zusammen mit seiner Lebensgefährtin für politisches Engagement nutzte, ist bekannt. Doch wer weiß schon viel über sein Privatleben? Es gibt viele Biografien über John Lennon, und die sind nicht immer schmeichelhaft. Albert Goldmann beispielsweise beschrieb ihn als "abgemagerten, egozentrischen und drogenabhängigen Einsiedler und Nervenbündel". Und das wusste Lennon natürlich auch, verwahrte sich stets vehement gegen alle Erwartungen, ein "weltlicher Heiliger" zu sein. Grundlage der musikalisch begleiteten Lesung, zu der der Initiativkreis Kulturpflege Kuppenheim in Verbindung mit der Stadt Kuppenheim am Sonntag in den Bürgersaal des Alten Rathauses eingeladen hatte, war indes Philip Normans Biografie. Durch die in ausdrucksstarker Vortragsweise vorgelesenen Teile daraus machte Achim Amme die Lesung über Lennons letzte Jahre zu einem ganz besonderen Erlebnis. Amme, der Hamburger Autor, Schauspieler und Ringelnatz-Preisträger ergänzte und beleuchtete durch Original-Einspielungen die Authentizität der Lesung. Mit sanfter, warmer Stimme vorgetragen, fühlte es sich an, als käme man dem Musiker, Mann, Ehepartner und Vater John Lennon ganz nah. Und so lebendig vorgetragen, als habe Amme die Gespräche mit Lennon selbst erlebt und festgehalten. Amme schaffte es in der knappen Zeit der Lesung, den Bogen von Lennons Umzug nach New York bis hin zu seinem tragischen Tod zu schlagen. Doch darüber hinaus bereicherte er auch gesanglich Volkwin Müller, den Sänger, Songschreiber und Gitarristen aus Detmold. Müller gelang es mit seiner kräftig-gefühlvollen Stimme, seinem Gitarrenspiel sowie seinem Fußschlagzeug, für begeisternde Live-Atmosphäre zu sorgen. Dabei spielte er individuelle Neuinterpretationen von Lennon-Songs, die auf seinem Album "Strawberry Songs" mit Künstlern wie Julian Dawson, Purple Schulz, Klaus Weiland und anderen eingespielt wurden und von der Fachpresse hervorragende Kritiken erhielt. Es beeindruckte, wie gut die ausgewählten Lieder Teile der Biografie verständlich machten. Müller lieferte die Songs, Amme die ausgewählten Textpassagen, die Lennons musikalisches Wirken, aber vor allem das Familienleben mit Onos und ihrem gemeinsamen Sohn Sean den Zuhörern etwas näherbrachten. Am Ende hätte nicht viel gefehlt, und die Besucher im Bürgersaal hätten am liebsten eingestimmt in Titel, die über Generationen hinweg fast die ganze musikalische Welt eroberten. "Stand by me", "Mother", "Come together", "Cry, Baby cry", "Woman" oder "Strawberry Fields" fehlten ebenso wenig wie die Songs der Beatles, die auch heute noch begeistern. Fast 40 Jahre nach Lennons Tod, und vielleicht gerade jetzt, wo der Weltfrieden so fragil geworden ist, war ein Gänsehautgefühl spürbar. Besonders, als das Publikum mit den Songs "All you need is Love", "Give Peace a Chance" oder auch "Imagine" in den Genuss der Titel kam, die einen John Lennon vor allem ausmachten.

