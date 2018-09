Zur Vorbereitung gibt′s im Stall Radio auf die Ohren

"Wir haben viele erfahrene Kühe dabei, die kennen das Prozedere schon", berichtet der Vorsitzende der Plittersdorfer Hobbybauer, Thomas Fritz. Neulinge dagegen müssen erst an die Menschen gewöhnt werden, damit sie beim Weideabtrieb mitlaufen dürfen. Um sie an Geräusche zu gewöhnen, dürfen sie zunächst etwas Radiomusik im Stall hören.

Nach und nach wird dann die Umzugsstrecke abgelaufen. "Wenn eine Kuh bereits gekalbt hat, dann wird es einfacher. Das Tier ist dann viel ruhiger", hat Thomas Fritz bereits festgestellt. Wichtig sei zudem, dass Tiere, die in einem Stall leben, auch beim Umzug eng beisammen sind. Denn das gibt den Vierbeinern die nötige Sicherheit. Für die Besucher bedeutet dies, dass sie während des Umzugs keinesfalls die Straßenseiten wechseln und zwischen den Tieren laufen sollten. "Jede Gruppe hat eine eigene Herdenordnung. Wenn diese durcheinandergebracht wird, dann wird es gefährlich", so Thomas Fritz. Zur Sicherheit der Tiere und der Besucher werden in diesem Jahr erstmals Notausgänge markiert, durch die die Tiere die Umzugsstrecke verlassen können.

Den Weideabtrieb gibt es in Plittersdorf bereits seit dem Jahr 2000. Entstanden ist er aus einer Bierlaune heraus. Die Wette damals: "Wer eine Sau durchs Dorf treibt, der bekommt 50 Liter Bier." Niemand wollte sich diesen Gewinn entgehen lassen und so führten am 2. Oktober 2000 einige Jungbauern ihre Kälber, Geißen, Pferde und Hühner durch Plittersdorf. 18 Jahre später hat sich die Idee zu einer festen Veranstaltung entwickelt, die weit über die Grenzen Plittersdorfs bekannt ist. Entsprechend werden in diesem Jahr rund 170 Umzugsteilnehmer erwartet. So werden verschiedene Landmaschinen und Bulldogs am Weideabtrieb ebenso teilnehmen wie bunte Fußgruppen und Motivwagen. Und natürlich dürfen zahlreiche Tiere nicht fehlen. So wird derzeit nicht nur mit Kühen, sondern auch mit Pferden, Ziegen und Schafen trainiert. Auch Kaninchen soll es wieder zu sehen geben. Thomas Fritz freut sich auf zahlreiche kreative Ideen, die sich die Umzugsteilnehmer traditionell für den Marsch durch Plittersdorf einfallen lassen. Nicht fehlen darf zudem die musikalische Begleitung durch den Musikverein Plittersdorf.

Eingerahmt wird der Weideabtrieb durch ein zweitägiges Fest am neuen Sportplatz in Plittersdorf. Dieses beginnt am Samstag, 29. September, bereits um 11 Uhr mit dem Musikverein Sandweier. Gleichzeitig öffnet der zweitätige Bauernmarkt. An 17 Ständen gibt es neben Obst und Gemüse aus der Region auch Nudeln, Käse, Most und Likör. Nicht fehlen darf der "Ochs am Spieß", der auch in diesem Jahr wieder aus einem Plittersdorfer Stall stammt. Musikalisch wird das Fest der Hobbybauern am Samstagabend von den Polkafüchsen umrahmt, während am Sonntag der Gesangverein und der Musikverein Plittersdorf auftreten. Am Nachmittag werden dann um 14.30 Uhr die "Plittersdorfer Jungbauern" gegründet. "Von unseren über 250 Mitgliedern sind rund 40 Kinder und Jugendliche. Für diese gibt es eigene Programmpunkte wie Kartoffelsetzen oder Kürbispflanzen", berichtet Thomas Fritz. Ziel der Jungbauern ist es, Kinder und Jugendlichen die Liebe zur Landwirtschaft näher zu bringen. Dies soll vor allem durch den Gemüseanbau geschehen.

Abgerundet wird der Weideabtrieb, zu dem mehrere Tausend Besucher in Plittersdorf erwartet werden, am Sonntag, ab 17 Uhr durch einen Dirndl- und Trachtenabend und Unterhaltungsmusik von Kzwoa.