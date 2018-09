Erfolgreich in Männerdomäne behauptet

"Es war am Anfang ungewohnt für uns alle", urteilt die 20-Jährige aus Bad Rotenfels diplomatisch über ihren Auftakt in einem von Männern beherrschten Produktionsbereich. Sie fühlte sich aber gleich von Beginn an akzeptiert, Bemerkungen wie "typisch Mädchen" oder "typisch Frau" habe es nicht gegeben.

"Es funktioniert ganz gut", ergänzt Dominik Schäfer, der einer von mehreren Ausbildungsbeauftragten im Werk ist. Die Leistung müsse stimmen, egal, ob Mann oder Frau. Sollte es von männlichen Mitarbeitern entsprechende Bemerkungen gegenüber Kolleginnen geben, dann werde man dagegen konsequent vorgehen.

Er habe sich im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht, wie das mit der ersten weiblichen Auszubildenden in der Produktion klappen werde: "Die Aufgeschlossenheit der Kollegen hat meine Erwartungen übertroffen", fasst Schäfer die vergangenen beiden Jahre zusammen. Und noch mehr: "Pheline Wunsch trägt positiv zum Arbeitsklima bei."

Deren Eltern waren zunächst etwas skeptisch, aber meinten, sie solle es einfach probieren, erzählt die 20-Jährige im BT-Gespräch. Büroarbeit findet sie langweilig, bei einem sozialen Praktikum habe sie schnell gemerkt, dass ihr das keinen Spaß macht. Vielleicht liegt das Interesse an Technik auch in den Genen, ihr Vater ist Kfz-Mechaniker.

Auf Kronimus wurde sie bei einer Ausbildungsmesse in der Gernsbacher Stadthalle aufmerksam, bei einem einwöchigen Praktikum durchlief sie alle Abteilungen. Es macht ihr Spaß, die Maschinen einzustellen, sie zu warten und umzubauen. Pheline Wunsch hat nun ihr drittes Lehrjahr begonnen und arbeitet derzeit in der Pflasterfertigung. In der Steuerungsanlage muss sie die Rezeptur für die Pflaster hochladen, die Form einbauen für den Pflasterstein und die Feuchtigkeit des Materials überwachen. Im Zehn-Minuten-Takt müssen die Steine gemessen und geprüft werden, da sie nach genau definierten DIN-Vorgaben hergestellt werden, erläutert Schäfer.

Ganz frisch angefangen als Verfahrensmechanikerin-Azubi hat Lisa Richter aus Sandweier. Die 16-Jährige ist früher jeden Tag auf dem Weg in die Maria-Gress-Schule mit dem Bus an Kronimus vorbeigefahren und wurde neugierig, wie die Betonsteine hergestellt werden. Für sie sei es schon immer klar gewesen, dass sie einen technischen Beruf erlernen möchte, erzählt sie im BT-Gespräch. Im vergangenen Jahr machte die Schülerin in den Sommerferien ein Praktikum, in diesem Jahr ein zweites. Sie schätze die Abwechslung, die der Beruf mit sich bringe. "Alle sind sehr nett", fasst sie ihre Eindrücke der ersten Wochen zusammen.

Die beiden jungen Frauen sind vorwiegend für die Produktionssteuerung und Anlagenbetreuung zuständig, doch sie müssen im Rahmen der Qualitätskontrolle auch mit Pflastersteinen und Betonplatten hantieren. "Wir haben technische Hilfsmittel wie Kräne oder Vorrichtungen mit Saugnäpfen, damit die Arbeit erleichtert wird", erklärt Schäfer. Diese werden auch von den männlichen Kollegen benutzt, denn es gehe darum, effizient zu arbeiten: "Somit ist der Beruf für jedermann ausübbar", betont der Ausbildungsbeauftragte.

Aktuell werden bei Kronimus in Iffezheim rund 30 junge Menschen ausgebildet, allein neun haben Anfang September begonnen. Um das Team-Gefühl im Unternehmen zu stärken, gibt es zudem alle drei Monate ein Azubi-Meeting. Dabei werden auch Projekte entwickelt, etwa eine neue Wand für den Messe-Auftritt von Kronimus, berichtet Schäfer. Das Unternehmen sei bestrebt, alle Auszubildenden zu übernehmen, betont der 34-Jährige weiter, der 2003 bei Kronimus der erste Auszubildende zum Verfahrensmechaniker war. Pheline Wunsch kann sich jedenfalls vorstellen, nach der Ausbildung bei Kronimus zu bleiben - und auch Lisa Richter nach einer relativ kurzen Zeit im Betrieb.