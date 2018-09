Vom Iffezheimer Kirchenchor zur Opernbühne Von Sebastian Linkenheil Iffezheim - "Ich freue mich, in meiner alten Heimat singen zu können": Jutta Maria Böhnert wartet schon gespannt auf den 6. Oktober, denn dann wird die Opernsängerin zusammen mit ihrer aus Brasilien stammenden Partnerin Carla Maffioletti in der evangelischen Kirche in Iffezheim konzertieren. Vor kurzem haben die beiden Frauen das Duo "Almeh Luz" gegründet. Heute lebt Jutta Böhnert aus privaten Gründen in den Niederlanden. Aufgewachsen ist sie aber in der Renngemeinde, das Abitur legte sie an der Klosterschule in Baden-Baden ab. "Ich kann mich gut erinnern, dass wir zu Hause schon immer gesungen haben. Schon als Kind. Mein Vater war sehr musikalisch", blickt sie auf die Anfänge ihrer Leidenschaft zurück. Die Liebe zum klassischen Gesang begann bei ihr dann so mit 14 Jahren: "Ich bin damals jeden Dienstag zu den Chorproben des Kirchenchors in Iffezheim gegangen. Mein Vater hat dort auch gesungen und mich mitgenommen." Mehrere Jahre war sie aktives Chormitglied. Mit 16 wirkte sie dann im Schulchor an der Klosterschule mit, den ihr Musiklehrer Konrad Samuelis leitete. "Er erkannte mein Talent und gab mir auch solistische Aufgaben." Ihm und ihrer damaligen Gesangslehrerin Edith Kramer, eine ehemalige Opernsängerin aus Berlin, die sich in Weitenung zur Ruhe gesetzt hatte, habe sie sehr viel zu verdanken, bekennt Böhnert. "Beide haben meinen musikalischen Horizont erweitert und mir ein gesundes Selbstbewusstsein als junge Musikerin gegeben. Deshalb war für mich der Musikunterricht immer ein Highlight und hat mich langsam zu meinem heutigen Beruf geführt." Nach dem Abitur am Kloster studierte die junge Frau dann an der Musikhochschule in Stuttgart, wo sie die große Koloratursopranistin Sylvia Geszty unterrichtete und ihr das nötige Werkzeug für den Beruf als Opernsängerin mitgab. Ein erstes Engagement führte die Sopranistin dann mit 24 an die Staatsoper Nürnberg, "wo ich mich gesund entwickeln konnte, indem ich zuerst kleine, dann mittlere und nach vier Jahren dann auch große Rollen, wie die Susanna im Figaro oder Gilda in Rigoletto sang". Seither ist Jutta Böhnert größtenteils freischaffend tätig an Häusern wie die Staatsoper Stuttgart, die Oper Köln, die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf, die Staatsoper und die Komische Oper Berlin, die Bayreuther Festspiele, das Théâtre des Champs Elysées Paris und das Bolschoi-Theater Moskau. Ihr jüngstes festes Engagement führte die Sängerin an das Theater Luzern, "wo ich viele wunderbare Partien, wie Mimi und Norma sang. Jetzt, mit 45, fühle ich mich bereit für das italienische Fach. Eine Desdemona wäre mein Wunsch." Auch in Kammermusik zu Hause Aber auch im Bereich der Kammermusik, wie jetzt mit "Almeh Luz", fühlt sich Jutta Böhnert zu Hause. Sei dies doch nochmals eine völlig andere musikalische Komponente, die ihr künstlerisches Leben in einer anderen, feineren Weise erfülle und erweitere. "Mit der evangelischen Kirche in Iffezheim verbinde ich eine glückliche Kindheit", erinnert sich die Sopranistin: "Wir waren immer an Weihnachten dort zum Gottesdienst und beim Kirchenfest im Sommer mit Spielen und Kutschfahrten für die Kinder." Dort nun mit Carla Maffioletti, als Sängerin auf den großen Bühnen der Welt zu Hause und jahrelang Gesangssolistin bei André Rieu, ein gemeinsames Programm zu präsentieren, ist für sie etwas Besonderes: "Nicht zuletzt, weil sich Carla in diesem Programm hauptsächlich ihrem Ursprungsinstrument, der klassischen Gitarre, widmet." Sie kündigt an: "Es ist ein Programm mit unseren persönlichen musikalischen Höhepunkten, das eine andere Facette von uns beiden zeigt. Eben nicht große Oper, aber feinsinnige Musik." Die Stücke hat die Gitarristin und Sängerin Carla Maffioletti zum größten Teil eigens für dieses Programm arrangiert. Von Henry Purcells "Dido's Lament" über Schuberts berühmtes "Ständchen" und "Gretchen am Spinnrade" bis hin zu Kurt Weills "Surabaya Johnny" spannt sich der Bogen. "Wir werden spanische Stücke von Fernando Obradors, Joaquin Rodrigo und Manuel de Falla aufführen und französische Lieder von Gabriel Fauré und Francis Poulenc, wie das bekannte ,Les Chemins de L'Amour'". Ein besonderer Programmpunkt sollen die Werke des brasilianischen Komponisten Heitor Villa-Lobos werden, wie das ursprünglich für acht Celli und Solo-Sopran komponierte "Bachianas Brasileiras Nr. 5" und "Melodia Sentimental". Das Konzert beginnt am Samstag, 6. Oktober, um 18 Uhr. Weil die Plätze begrenzt sind, empfiehlt die Sängerin, Eintrittskarten per E-Mail an info@jutta-boehnert.com zu reservieren. Der Eintritt kostet 15 Euro.

