Neuzugang in der Seelsorgeeinheit

(manu) - Im Rahmen des Jugendgottesdiensts beim "Via"-Fest in Würmersheim stellte sich am Sonntag der Pastoralassistent Markus Westermann als Neuzugang in der Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein vor. Der 30-Jährige stammt aus Kuppenheim, wo er mit seiner Ehefrau lebt. In der dortigen Seelsorgeeinheit gehörte er im Ehrenamt zu den Messdienern und war zwei Jahre lang Oberministrant. Er hatte zudem die Lagerleitung der Ministrantenfreizeit inne.

Nach dem Abitur studierte Westermann Theologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, wo er parallel diversen Arbeitsgemeinschaften in der Thomas-Morus-Burse (TMB) vorstand. Die TMB ist ein Studentenwohnheim unter der Trägerschaft der Erzdiözese, welches Westermann von März bis September 2016 als Stellvertreter leitete. Im gleichen Jahr begann er in Malsch die Ausbildung zum Pastoralreferenten mit einer zweijährigen Dienstzeit und war dort Mitbegleiter der unlängst ins Leben gerufenen Jugendgruppierung "Lichtwerk".

In Durmersheim und Au am Rhein beschreitet er seine letzte Ausbildungsetappe im sogenannten berufspraktischen Jahr, welches im Sommer 2019 mit der bischöflichen Beauftragung zum Pastoralreferenten endet. Neben seiner Funktion als Religionslehrer an der Durmersheimer Realschule ist ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit die Jugendkirche "Via". Sukzessive wird er sich in die vielschichtigen Aufgaben rund um die kirchliche Jugendarbeit von "Via" in Durmersheim einarbeiten und Projektleiter Dieter Janikovits unterstützen.

Als Start für sein dortiges Engagement wolle Westermann zunächst bei der Vorbereitung und Durchführung von Jugendgottesdiensten tätig werden, wie er im BT-Gespräch sagte. Der in der Herz-Jesu-Kirche versammelten Gemeinde, mit der Westermann erstmals einen "Via"-Gottesdienst erlebte, entbot er nach der Messe "ein herzliches Grüßgott". Er freue sich auf Gespräche und Treffen mit den Menschen in der Seelsorgeeinheit, ließ er wissen. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Anita Rinderle überreichte Westermann einen "goldenen Schlüssel", ein aus Hefeteig gebackenes Naschwerk. Er solle laut Rinderle dem Pastoralassistenten symbolisch nicht nur die Tore zu den vier Kirchen in der Seelsorgeeinheit öffnen, sondern ihm ebenfalls Zugang zu diversen Gremien und Organisationen im Ort ermöglichen sowie nicht zuletzt "zu den Herzen der Pfarrgemeinde".