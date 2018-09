Niederbühl rebelliert gegen Verwaltung

Kuppenheim

Bewegender Rückblick Kuppenheim (ueb) - In einer musikalisch begleiteten Lesung haben Achim Amme und der Liedermacher Volkwin Müller an die letzten Jahre von John Lennon erinnert. Die Veranstaltung im Kuppenheimer Bürgersaal wurde zu einem sehr bewegenden, persönlichen Rückblick (Foto: ueb).

Baden-Baden

Warnung vor Unwetter Baden-Baden (red/dpa) - Das Sturmtief "Fabienne" könnte in der Region für einen unruhigen Sonntagabend sorgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine amtliche Unwetterwarnung heraus, die bis in die frühen Nachtstunden reicht. Andernorts gab es bereits Schäden (Foto: dpa).

Karlsruhe

Gospelkirchentag in Karlsruhe Karlsruhe (win) - Über 5 000 Sänger und mehrere Zehntausend Besucher werden zum Internationalen Gospelkirchentag am Wochenende in Karlsruhe erwartet. Bis Sonntag präsentieren auf 25 Bühnen rund 90 Chöre die Stilvielfalt des Gospel (Foto: av) in der gesamten Innenstadt.

Rastatt

Borkenkäfer massiv vermehrt Rastatt (mak) - Der außergewöhnliche Hitzesommer hat dazu beigetragen, dass sich die Borkenkäfer in den Wäldern im Kreis Rastatt massenhaft vermehrt haben. Wie Forstexperten mit dem Schädling umgehen, erläutert Thomas Nissen, Leiter des Kreisforstamts, im BT-Interview (Foto: dpa).