Gefallenendenkmal: Versetzung soll 231 000 Euro kosten

Rastatt



Großes Interesse am Schnapspark Rastatt (xes) - "Entdecken, was uns verbindet" - so lautete das Motto beim Tag des offenen Denkmals. Der unter Denkmalschutz stehende Stadtpark, im Volksmund Schnapspark genannt, war erstmals Thema einer Führung. Das Interesse war sehr groß (Foto: xes). » Weitersagen (xes) - "Entdecken, was uns verbindet" - so lautete das Motto beim Tag des offenen Denkmals. Der unter Denkmalschutz stehende Stadtpark, im Volksmund Schnapspark genannt, war erstmals Thema einer Führung. Das Interesse war sehr groß (Foto: xes). » - Mehr