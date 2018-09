Mehr Versorgungssicherheit angestrebt

Rastatt



Training für Weideabtrieb Rastatt (sb) - Wer in diesen Tagen Kühe durch Plittersdorf laufen sieht, der sieht deren menschlichen Begleitern die Vorfreude an. Denn in wenigen Tagen ist es so weit. Am 29. September steht ab 14 Uhr der Weideabtrieb der Plittersdorfer Hobbybauern auf dem Programm (Foto: sb).