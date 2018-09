Neuer Anlauf für Sanierung

Trotzdem stellte sich im Gremium die Hoffnung ein, die Sache im neuen Anlauf endlich realisieren zu können. "Nun sieht es besser aus", berichtete Ortsvorsteher Helmut Schorpp von mehreren Sitzungen und Gesprächen, bei denen die neue Vorlage während der Sommerferien vorbereitet worden sei. In einer Runde mit dem Bürgermeister sei man sich in der Einschätzung einig gewesen, dass der Gemeinderat die Investitionen nun mittragen würde.

Die Planänderungen wurden von Architekt Franz Kurtz erläutert. Anders als zuletzt geplant, soll die Anzahl der Besuchertoiletten nun doch gleich bleiben. Sie sollen lediglich "im Bestand" saniert werden, teilte Kurtz mit.

Ergänzt werden sollen sie aber um ein Behinderten-WC und eine Personaltoilette. Für diese will man den Gang zum Kindergarten opfern, wo bislang auch Garderobenständer angebracht sind. An der baulichen Erweiterung zur Beethovenstraße soll festgehalten werden. Der Eingangsbereich wird entsprechend vorrücken, außerdem soll im Anbau eine Garderobe und die neue Küche untergebracht werden. Wie schon in einer Sitzung der mit den Vereinen gebildeten Projektgruppe im Juli besprochen wurde, soll auf den Anbau für eine Kühlzelle an der Ecke zur Mozartstraße verzichtet werden.

Kurtz erwähnte Überlegungen, das separate Personal-WC wegfallen zu lassen. Das Landratsamt habe jedoch darauf bestanden. Ortsvorsteher Helmut Schorpp hob hervor, dass die Küche etwa die gleiche Größe haben werde, wie die derzeitige im Keller. Die Verlagerung solle das "abenteuerliche Unterfangen" des Speisentransports über die schmale Kellertreppe beenden, wiederholte Schorpp den wichtigsten Grund des ganzen Vorhabens.

Außerdem berichtete er von einem neuerlichen Wasserschaden im Installationsraum. Das sei "die Konsequenz der Nichtumsetzung" der Sanierungspläne, klagte Schorpp. Architekt Kurtz wies bezüglich der aktuellen Kostenberechnung mit 697340 Euro ausdrücklich darauf hin, dass dieser Stand für August/September gelte. Seine Feststellung "was nächstes Jahr passiert, wissen wir nicht" war auf die Marktentwicklung gemünzt. Wie der Ortsvorsteher berichtete, war in der neuen Kalkulation auch eine Steigerung der Planungskosten von 14000 Euro enthalten.

In diesem Zusammenhang teilte Bürgermeister Andreas Augustin mit, dass die beteiligten Planungsbüros durch Entgegenkommen beim Honorar sehr zu Einsparungen beigetragen hätten. Dafür gebühre ihnen "herzlicher Dank". Dies könne man nur unterstreichen, schloss sich Ortsvorsteher Schorpp an. Die Beiträge der Planer seien "nicht üblich", drückte er Anerkennung aus.

Die abermalige Beratung über das Gemeindezentrum, der vier Interessierte lauschten, dauert nicht lange. Am Schluss wurde vom Würmersheimer Ortschaftsrat einstimmig die Empfehlung an den Durmersheimer Gemeinderat gefasst, auf Grundlage der Planänderung und der aktuellen Kostenschätzung das Projekt auf den Weg zu bringen. Allerdings gab sich Schorpp im Hinblick auf eine Ausschreibung keinen Illusionen hin: "Gespart haben wir noch nichts." Bürgermeister Augustin kündigte die Behandlung des Themas im Gemeinderat für Mittwoch, 10. Oktober an.