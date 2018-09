Mit Ameisensäure gegen lästige Schmarotzer

Rastatt (mak) - Ein gefährlicher Schmarotzer macht den Bienen (und den Imkern) das Leben schwer: Die Varroa-Milbe. Eingeschleppt nach Deutschland wurde der aus Südostasien stammende Schädling Ende der 1970er Jahre. Es gibt verschiedene Mittel und Methoden, die Milbe zu bekämpfen, die Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim hat ein Bekämpfungskonzept entwickelt, das von vielen Imkern umgesetzt wird. Bereits im Frühjahr werden Rahmen für Drohnenwaben in die Zargen gehängt, die von den Varroa-Milben besonders gern aufgesucht werden. Wenn die Brut dann verdeckelt ist, werden die Waben mitsamt den Milben entnommen. Die Bienenexperten aus Hohenheim empfehlen im Spätsommer zwei Behandlungen mit Ameisensäure oder mit Thymol. Ich entscheide mich für die Ameisensäure. Doch bevor ich damit anrücke, gilt es zunächst festzustellen, wie stark der Milbenbefall ist. Hierfür präpariere ich den Bodenschuber mit in Öl getränkten Küchentüchern, auf denen die abfallenden Milben klebenbleiben. Nach drei Tagen geht es ans Zählen: Sind mehr als fünf Milben pro Tag gefallen, dann ist eine Behandlung umgehend erforderlich. Mit Hilfe eines Verdunsters wird die Ameisensäure unters Volk gebracht. Der Hersteller macht in der Gebrauchsanleitung genaue Angaben zur Dosierung, bei zwei Zargen sind 200 Milliliter erforderlich. Da die Säure stark ätzend ist, nehme ich säurebeständige Handschuhe zum Bienenstock mit, eine Schutzbrille und eine Flasche Wasser für den Fall, dass aus Versehen etwas von der Säure ins Auge kommt. Auf einem Kunststoffschälchen breite ich zunächst ein Vlies aus, dann fülle ich vorsichtig die Ameisensäure in den Dosierbehälter. Ein Streifen aus Filz saugt die Säure auf und leitet sie aufs Vlies, wo sie dann verdunstet. Doch die Bienen mögen die Säure nicht, sie summen nicht wie sonst und bewegen sich auch langsamer. Doch an einer Milbenbekämpfung führt kein Weg vorbei. Zehn Tage lang haben meine Bienen eine unangenehme Atmosphäre im Stock, dann ist die Prozedur überstanden. Nach dem Ende der Behandlung dauert es zwei Wochen, bis die getöteten oder stark geschädigten Milben abfallen. Dann schiebe ich zur Erfolgskontrolle erneut den Bodenschuber für drei Tage ein und bin erleichtert: Alles in Ordnung. Seit dem letzten Schleudern haben die Bienen zwar wieder fleißig Honig gesammelt, doch die Menge reicht nicht aus, um über die Wintermonate zu kommen. Also bekommt jedes Volk einen Eimer mit 14 Litern fertiger Zuckerlösung. Damit die Bienen nicht in der Zuckerlösung ertrinken, belege ich die Oberfläche mit vielen Zweigen, auf denen die Bienen landen können. Futtertechnisch sind die Bienen nun für den Winter gerüstet, in dem dann eine zweite Behandlung gegen die Varroa-Milbe erforderlich ist. Sie erfolgt mit Oxalsäure, die mit warmem Wasser vermischt in die Wabengassen geträufelt wird. Die Säuretropfen kleben auf dem Körper der Bienen, die aufgrund der Kälte eng zusammenrücken und eine Traube bilden. Sie bleiben jedoch nicht auf einer Stelle, sondern wandern von außen nach innen und umgekehrt und verteilen auf diesem Weg die Säure recht gut. Neben den Behandlungen mit Säuren gibt es auch die sogenannte Bienensauna. Hierbei wird das Bienenvolk auf einen Kasten mit vier Heizplatten gesetzt, das Innere des Stocks wird langsam auf 41 Grad Celsius erwärmt. Diese Temperatur wird über mindestens drei Stunden gehalten, die Hitze zerstört die Eiweißstruktur der Milben, die abgetötet werden. Doch die Bienensauna hat ihren Preis, für einen kleinen Hobbyimker lohnt sich die Anschaffung nicht. Der Bezirksimkerverein Gaggenau hat sich die Vorrichtung angeschafft, Mitglieder können gegen ein kleines Benutzungsentgelt ihre Bienen "schwitzen" lassen. Eine Option, die ich im kommenden Jahr einmal ausprobieren möchte.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Liebesbekenntnis an die Zwetschge Bühl (rose) - Für die erste Bühler Zwetschgen-Kochshow am Samstagmittag verwandelte sich das Festzelt in einen Genuss-Tempel. Zu Ehren der Bühler Zwetschge präsentierten vier Kochprofis aus Bühl und Vimbuch ein Drei-Gang-Menü, das es so noch nie gegeben hat (Foto: rose). » Weitersagen (rose) - Für die erste Bühler Zwetschgen-Kochshow am Samstagmittag verwandelte sich das Festzelt in einen Genuss-Tempel. Zu Ehren der Bühler Zwetschge präsentierten vier Kochprofis aus Bühl und Vimbuch ein Drei-Gang-Menü, das es so noch nie gegeben hat (Foto: rose). » - Mehr Karlsruhe

Mit ätzender Flüssigkeit beschmiert Karlsruhe (red ) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag eine ätzende Flüssigkeit an ein Polizeigebäude in Karlsruhe geschmiert. Mehrere Beamte klagten danach über Übelkeit und Kopfschmerzen. Ein Polizist zog sich eine Verätzung am Finger zu (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red ) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag eine ätzende Flüssigkeit an ein Polizeigebäude in Karlsruhe geschmiert. Mehrere Beamte klagten danach über Übelkeit und Kopfschmerzen. Ein Polizist zog sich eine Verätzung am Finger zu (Symbolfoto: dpa). » - Mehr Baden-Baden

Fruchtig Rote und "schlanke" Weiße Baden-Baden (ela) - Zum Aperitif ein Prosecco, vor dem Kamin an kalten Abenden ein gutes Glas Roter und in heißen Sommernächten ein frischer Weißwein oder spritziger Rosé. Wein ist ein Kulturgut und kaum ein Genießer will auf einen guten Tropfen verzichten (Foto: pr). » Weitersagen (ela) - Zum Aperitif ein Prosecco, vor dem Kamin an kalten Abenden ein gutes Glas Roter und in heißen Sommernächten ein frischer Weißwein oder spritziger Rosé. Wein ist ein Kulturgut und kaum ein Genießer will auf einen guten Tropfen verzichten (Foto: pr). » - Mehr