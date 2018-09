Hatz-Areal: Bau soll noch dieses Jahr starten

"Die Lage direkt im Zentrum mit dem Schlosspark und den perfekten Einkaufsmöglichkeiten ist einzigartig", betont Kothe, der darüber hinaus die "perfekte Durchmischung der neuen Bebauung mit Stadtwohnungen und Pflegeplätzen" lobt. Die Entscheidung seitens des DRK, sich über eine selbstständige, gemeinnützige GmbH um den Betrieb des Pflegeheims zu bewerben, sei in enger Abstimmung mit den Kollegen des DRK-Kreisverbands Rastatt erfolgt. "Das DRK Rastatt hat selbst keine Expertise für das Betreiben eines Pflegeheims. Daher haben wir uns beworben, auch um das Gesamtangebot des DRK im Bereich der Seniorenhilfe in Rastatt abzurunden, wo die Rastatter bisher eine Tagespflege und wir einen ambulanten Pflegedienst betreiben", stellt Kothe heraus. Laut Wesel, dessen Projektentwicklungsgesellschaft WLH in Ettlingen Bauherr ist, sei die Entscheidung, den Betrieb des neuen Rastatter Pflegeheims dem DRK-Pflegestift zu übergeben, sehr schnell erfolgt: "Die nachweislich große Erfahrung des DRK, die hohe Professionalität und die sehr klaren Vorstellungen, wie das Pflegeheim ausgestattet werden soll und optimal zu führen ist, haben uns schnell überzeugt", erklärt Wesel. Er geht davon aus, dass das Gebäude Ende 2020 fertiggestellt sein wird. Vereinbart wurde ein Mietverhältnis über 20 Jahre - mit der Option auf Verlängerung. "Wir hoffen, dass wir nach Abschluss der archäologischen Untersuchungen noch dieses Jahr die Baugenehmigung der Stadt bekommen und noch 2018 mit den Arbeiten starten können," so Wesel. Eingebettet ist das Pflegeheim in die komplett neue Quartiersbebauung auf dem ehemaligen Brauereigelände. Neben der Pflegeeinrichtung werden 73 Stadtwohnungen, eine Gewerbeeinheit sowie seniorengerechte Wohnungen entstehen.

