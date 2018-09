Ein Sammelband zum 80. Geburtstag

Zum Gespräch lädt Schwarz in sein "Büro" ein - die Holzhütte in seinem Garten ist sein liebster Ort, um zu dichten und schreiben. Beides macht Schwarz, der von 1985 bis 2005 Ortsvorsteher des Rieddorfs war, schon sein halbes Leben lang: "Jahrzehnte sind das inzwischen." Rund 135 Seiten umfasst sein neuer Band: Altbekanntes findet sich darin, aber auch bislang unveröffentlichte Texte und Gedichte. Über die Wintermonate habe er sie zusammengestellt und für die Veröffentlichung vorbereitet. Die Auflage, in der der Band erscheint, ist gering. Wer sich dafür interessiert, kann ihn zum Selbstkostenpreis aber bei Schwarz bestellen. Auch Fotos finden sich darin - Hauptmotiv: Plittersdorf, früher und heute. Das Rieddorf ist auch das Hauptthema von Schwarz' Gedichten und Geschichten. Teilweise preist er dabei die Schönheit und Beschaulichkeit seines Heimatdorfs oder erinnert sich an echte Originale, die heute kaum mehr jemand kennt. Auch das "Hännele", eine arme Frau, die die Plittersdorfer mit Anfeuerholz versorgte, findet Eingang in seine gesammelten Werke. "An solche Sachen erinnert sich heute ja kaum mehr jemand. Ich finde es wichtig, sie für die Nachwelt zu bewahren." Und auch die Nachbardörfer Ottersdorf oder Steinmauern finden Erwähnung. "Es ist eben ein echtes Heimatbuch", sagt der Autor lachend.

Momentan macht Gerhard Schwarz gerade eine kleine kreative Pause. Wenn der Winter kommt, wird er wohl wieder häufiger in seiner Gartenhütte sitzen und seinen Gedanken freien Lauf lassen. "Wenn ich erst einmal mit dem Schreiben angefangen habe, geht es meist Schlag auf Schlag, da kann ich dann fast gar nicht mehr aufhören", sagt der 79-Jährige.

An seine Zeit als Ortsvorsteher denkt Schwarz gern zurück: "Auch, wenn es schon lang her ist." Plittersdorf habe für ihn immer an erster Stelle gestanden. "Es ist eben meine Heimat - und die ist einfach schön." Seinen 80. Geburtstag wird Gerhard Schwarz daheim feiern: "Die Tür ist offen, wer kommen mag, kommt." Das beste Geschenk für sein Jubiläum hat er sich ja bereits selbst gemacht.