Künftiges Naturschutzgebiet wird weiterentwickelt

Waldrappe fliegen in die Toskana Überlingen (lsw) - Die Waldrappe vom Bodensee haben ihr Winterquartier in der Toskana fast erreicht. Der fast ausgestorbene Waldrapp soll in Europa wieder heimisch werden. Da dem Zugvogel derzeit noch erwachsene Leittiere fehlen, übernehmen Menschen diese Rolle (Foto: dpa).