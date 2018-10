Volksfeststimmung rund um Weideabtrieb Von Stephan Friedrich Rastatt - Volksfeststimmung herrschte am Wochenende in Plittersdorf: Tausende Besucher kamen, um mit den Hobbybauern den Weideabtrieb zu feiern. Höhepunkt des zweitätigen Fests war der in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal veranstaltete Umzug am Samstagnachmittag. Bei herrlichem Herbstwetter liefen und fuhren mehr als zwei Dutzend Fuß- und Musikgruppen, Traktoren und Motivwagen durch den Ort. Und natürlich jede Menge Tiere. Sehr zur Freude der jüngsten Besucher gab es neben Pferden und Kühen auch Ziegen und Hühner zu bestaunen. Angeführt wurde der bunte Zug vom Ortsbüttel, der mit altem Fahrrad und Glocke in der Hand nochmals auf die Höhepunkte des Wochenendes hinwies. Und das waren eine Menge. So wurde auf den Äckern und Stoppelfeldern rund um den neuen Sportplatz kräftig gefeiert. Mit Musik unter anderem vom Musikverein Sandweier, von den Plittersdorfer Altrheinmusikanten und den Polkafüchsen, mit einem auch dieses Mal wieder bunt bestückten Bauernmarkt und mit Tausenden Besuchern. Besonders nach dem Umzug am Samstag platzte das Festgelände aus allen Nähten. Denn hier durften die am Umzug beteiligten Traktoren noch einmal aus der Nähe bestaunt werden. Manch einer nutzte die Gelegenheit, um zu fachsimpeln und in Erinnerungen zu schwelgen. Da lag die Zeit, als der Holzhändler noch nach Hause kam, um zu sägen und zu spalten, auf einmal gar nicht mehr so lange zurück. Beim Weideabtrieb, zu dem viele Besucher in Dirndl und Lederhosen erschienen waren, präsentierte der Bulldogverein aus Sandweier seine besten Exemplare, während der Musikverein Plittersdorf für den richtigen Sound sorgte. Die Reitergruppe brachte hoch zu Ross einige Pferdestärken auf die Straße, und Plittersdorfer Familien steuerten einen Augenschmaus aus bunten Blumen- und Heuwagen bei. Schon gut eine Stunde vor Beginn des Umzugs hatten es sich viele Besucher bei Sonnenschein am Straßenrand bequem gemacht. Anwohner feierten in ihren Höfen Feste und stellten Stühle und Bänke auf die Straße. "Die Stimmung ist prächtig. Das ist ein echtes Erlebnis", freut sich Karin Schonegger, die aus Achern nach Plittersdorf gekommen ist. Ihre beiden Söhne schauen den Plittersdorfer Kettcar-Kindern hinterher, freuen sich über einen bunt geschmückten Kürbiswagen und über allerlei Süßigkeiten und kleine Brezeln, die die Umzugsteilnehmer verteilen. Bei Paul Fritz und seinen Weggefährten gibt es "den besten Most", den man am Straßenrand natürlich auch gleich probieren darf. Mehr als 100 Liter hatte das Team in den vergangenen Tagen pressen lassen. Die zahlreichen Tiere durften nach Ende des Umzugs am Festgelände gestreichelt werden. So manch einer traute sich auch, auf einem der ganz großen Pferde Platz zu nehmen und ein Erinnerungsfoto schießen zu lassen. Zwischendurch noch die kleinen Ponys streicheln, die Ziegen genau anschauen und die Kühe mit ein bisschen Respektabstand beobachten: Schon sind die jüngsten Festbesucher vollauf zufrieden. Ebenso wie die Hobbybauern selbst: "Der Zuspruch ist riesig. Zusammen mit dem Wetter ist das eine wirklich tolle Veranstaltung", betont Vorsitzender Thomas Fritz, der klar macht, dass eine solche Veranstaltung ohne zahlreiche ehrenamtliche Helfer nicht möglich ist. Höhepunkt des Sonntags, der mit der musikalischen Umrahmung des Gesangvereins und des Musikvereins Plittersdorf eröffnet wurde, war am Nachmittag die offizielle Gründung der Plittersdorfer Jungbauern. Rund 40 Kinder und Jugendliche sind jetzt schon im Verein aktiv und werden unter anderem mit dem Pflanzen von Kartoffeln und Kürbissen an das Hobby Landwirtschaft herangeführt. Abgeschlossen wurde der diesjährige Weideabtrieb mit einem Dirndl- und Trachtenabend.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Umzug und Hauptfest beim Wasen Stuttgart (lsw) - Traktoren und Kühe gleich neben der Bierzelt-Gaudi: Einen Tag nach dem Cannstatter Volksfest hat das Landwirtschaftliche Hauptfest am Samstag in Stuttgart seine Pforten geöffnet. Am Sonntag startete der große Festumzug mit Tausenden Teilnehmern (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Traktoren und Kühe gleich neben der Bierzelt-Gaudi: Einen Tag nach dem Cannstatter Volksfest hat das Landwirtschaftliche Hauptfest am Samstag in Stuttgart seine Pforten geöffnet. Am Sonntag startete der große Festumzug mit Tausenden Teilnehmern (Foto: dpa). » - Mehr Bühl

Denkanstöße für gerechtere Welt Bühl (mf) - Bei der Zwetschgenfest-Matinee im Bürgerhaus Neuer Markt gab es für die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und Zivilgesellschaft viele Denkanstöße für eine bessere und gerechtere Welt. Der Vortrag von Maximilian Ernest widmete sich dem Aspekt Hunger (Foto: mf) . » Weitersagen (mf) - Bei der Zwetschgenfest-Matinee im Bürgerhaus Neuer Markt gab es für die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und Zivilgesellschaft viele Denkanstöße für eine bessere und gerechtere Welt. Der Vortrag von Maximilian Ernest widmete sich dem Aspekt Hunger (Foto: mf) . » - Mehr Baden-Baden

Derbytime im Fußballbezirk Baden-Baden (bor) - Gleich vier Lokalderbys stehen in der Fußball-Landesliga am Wochenende auf dem Spielplan. Rot-Weiß Elchesheim empfängt Ottenau, Loffenau spielt gegen Würmeresheim, Bühl hat den RSC/DJK zu Gast und der SV Bühlertal gastiert beim SV Oberachern II (Foto: av). » Weitersagen (bor) - Gleich vier Lokalderbys stehen in der Fußball-Landesliga am Wochenende auf dem Spielplan. Rot-Weiß Elchesheim empfängt Ottenau, Loffenau spielt gegen Würmeresheim, Bühl hat den RSC/DJK zu Gast und der SV Bühlertal gastiert beim SV Oberachern II (Foto: av). » - Mehr