"Stadtbildprägendes Schmuckkästchen"

Rastatt - Mit einem Tag der offenen Tür ist das Bürgerforum Rossi-Haus gestern seiner Bestimmung übergeben worden. Beim offiziellen Festakt am Vormittag sprach Bürgermeister Arne Pfirrmann von einem historischen Schmuckstück, das nun im neuen Glanz erstrahlt. Was sich in den Räumen direkt neben dem technischen Rathaus seit Beginn des Umbaus vor gut zwei Jahren getan hat, zeigte der städtische Planer und Bauleiter Siegfried Rastätter bei einer Führung.

Vor dem Rossi-Haus war ein roter Teppich ausgelegt, der am Nachmittag die Bevölkerung einlud, sich das mehr als 300 Jahre alte Kavaliersgebäude in Ruhe anzuschauen.

Dabei wurde ein buntes Programm geboten, das vor allem von den neuen Nutzern des Bürgerforums organisiert wurde. So trat der Chor des Seniorenbüros im neu gestalteten Atrium auf, ein Szenenspiel unterhielt die Besucher, und es wurde zum gemeinsamen Singen eingeladen. Aktiv wurden die Besucher auch beim Aquarellmalen unter der Anleitung von Jürgen Pfeiffer oder bei den verschiedenen Führungen, die den ganzen Tag über angeboten wurden. Die Resonanz dabei war durchweg positiv: "Ich kenne das Haus noch aus der Zeit vor dem Umbau. Was sich hier getan hat, ist wirklich beeindruckend", sagte Petra Müller. Bürgermeister Arne Pfirrmann betonte, dass die geplanten Baukosten von 3,3 Millionen Euro nicht überschritten worden seien. Das Bürgerforum sei, so Pfirrmann, "ein dauerhafter Gewinn für die gesamte Stadt".

Ein Unikat ist der im rückwärtigen Bereich eingebaute Aufzug. Er kann von drei Seiten betreten werden und ermöglicht Gehbehinderten, alle Räume ohne fremde Hilfe zu erreichen. So wie das Trauzimmer im ersten Stock. Dort können sich Paare künftig das Ja-Wort im barocken Stil und mit Blick auf das Schloss geben. "Die Gelegenheit wurde in den Sommermonaten bereits rege wahrgenommen", berichtete Arne Pfirrmann und verwies darauf, dass das Atrium auch für kleine Empfänge genutzt werden kann. Zudem soll hier ein Raum der Begegnung entstehen. "Durch das neue Glasdach und eine passende Markise ist dieser Bereich künftig ganzjährig nutzbar", betonte Siegfried Rastätter. Er durfte nach dem Stadtmuseum nun auch das zweite Kavaliershaus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Barockschloss zu neuem Glanz erwecken.

"Was hier entstanden ist, ist wunderbar", freute sich auch Marco Mitewski bei einem Rundgang durch die verschiedenen Räume. Vor allem die Verbindung von historischer Bausubstanz mit modernen Elementen hat es ihm angetan. Und so war das neue Bürgerforum während des verkaufsoffenen Sonntags (siehe Bericht oben) eine weitere Attraktion, die die Besucher gerne besichtigten.

Eingegangen wurde dabei auch auf die wechselvolle Geschichte des Hauses, das der Stadt bereits nach dem Zweiten Weltkrieg einige Jahre gehört hatte und anschließend vom Landratsamt genutzt wurde.

Auf die jüngsten Gäste wartete beim Tag der offenen Tür neben dem Kinderschminken auch eine Luftballonaktion sowie auf dem benachbarten Ostrover Platz der städtische Spielebus. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung des "stadtbildprägenden Schmuckkästchens" (Arne Pfirrmann) vom Flötenensemble der städtischen Musikschule unter der Leitung von Elisabeth Funk. Gespielt wurden, passend zum historischen Gebäude, Stücke aus der Barockzeit.