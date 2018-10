Holzvorrat geringer, Jahreshieb reduziert Von Helmut Heck Durmersheim - Mit der neuen Forsteinrichtung, die vom kommenden Jahr an bis 2028 gilt, wird der durchschnittliche Jahreshieb von derzeit 5150 auf 3700 Festmeter gesenkt. Er war während der ablaufenden Dekade schon einmal reduziert worden. Trotz der Beschränkung habe sich der Holzvorrat verringert, lautete die Begründung für die abermalige Absenkung der Hiebmengen. Darüber wurden der Gemeinde- und der Ortschaftsrat bei der Waldbegehung (wir berichteten) und der anschließenden gemeinsamen Sitzung informiert, die sich ebenfalls um Forstthemen drehte. Die öffentliche Beratung im Bürgersaal fand vor leeren Zuhörerplätzen statt. Als Experten standen wie bei der Waldexkursion die Forstdirektoren Martin Köllner, Clemens Erbacher und Gemeindeförster Michael Gues Rede und Antwort. Der geringe Holzvorrat ist immer noch eine Folge des Orkans "Lothar" vor fast 20 Jahren. Da der Vorratsaufbau durch weitere Anpflanzungen vorangetrieben werden soll und höhere Pflegekosten zu erwarten seien, werde sich das Betriebsergebnis eher verschlechtern, wurde in der Sitzungsvorlage prognostiziert. Gleichzeitig wurde der Betriebsführung Anerkennung dafür gezollt, dass ihr in den vergangenen Jahren "unter schwierigen Rahmenbedingungen" die Begrenzung des jährlichen Zuschussbedarfs auf etwa 200 000 Euro gelungen sei. Revierleiter Gues legte in der Sitzung den Jahresabschluss 2017 vor, dessen Defizit nur 166262 Euro ausmacht. Dies hängt jedoch wie häufig in Forstbetrieben mit Zahlungseingängen für Holzverkäufe zusammen, die nicht im Ernte-, sondern erst im Folgejahr eingehen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Gues mit einem Minus von etwa 160 000 Euro. Der in der Sitzung verabschiedete Forsthaushalt für 2019 stellte auf ein Defizit von 250 470 Euro ein. Der Wald bleibe "leider Gottes ein Sorgenkind", stellte Josef Tritsch (SPD) fest. Er sprach sich dafür aus, "Dinge zu optimieren". Rein wirtschaftlich gesehen müsste man den Betrieb schließen, meinte Thomas Dunz (CDU), der einen "runden Tisch" anregte, um Verbesserungen zu überlegen. Auch sollten die Vorteile des Walds mehr herausgestellt werden. Sein Fraktionskollege Wolfgang Klett war überzeugt, dass das Kassenergebnis besser aussähe, würde man "Bürgerkosten" wie etwa für den Trimmpfad herausrechnen. Jürgen Kniehl (FWG) nahm von der Begehung trotz allem das "Gefühl" mit, dass der Wald bei den verantwortlichen Forstleuten "gut aufgehoben" sei. Wie eine Zusammenfassung der Kommentare klang, was Bürgermeister Andreas Augustin anmerkte: Dass höhere Defizite zu erwarten seien, sei "keine tolle Nachricht". Aber der Wald "ist es uns wert". Es gelte, das Gebot der Nachhaltigkeit weiterzuverfolgen. Gues und seine Mitarbeiter hätten den Forstbetrieb "gut im Griff" dankte Augustin. Dankesworte richtete er ebenso an Erbacher und Köllner. Ortsvorsteher Helmut Schorpp schloss sich an: Man sei durch Waldbegang und Forsteinrichtung "sehr informativ" unterrichtet worden. Ausdrücklich betont wurde, dass das Konzept auch Ober-, Heil- und Rottlichwald einschließe. Zu guter Letzt wurde auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, die Brennholzpreise unverändert zu lassen. Sie liegen je nach Baumart in der langen Kategorie zwischen 41 Euro für Nadel- und 54 Euro für Laubhölzer. Kurzes Langholz wird für 69 beziehungsweise 75 Euro abgegeben. Bürgerholz kostet 35 Euro. Alle Preise verstehen sich pro Festmeter. Außerdem teilte Gues mit, dass dieses Jahr wieder stehender Schlagraum angeboten wird. Bestellungen werden bis 19. Oktober angenommen. Die Vergabe werde durch Versteigerung erfolgen. Interessenten riet der Förster, sich durch Bestellung von Langholz abzusichern. Jene, die Schlagraum zugeschlagen bekommen, würden dann aus der Liste gestrichen. Der Termin der Versteigerung werde noch bekannt gegeben.

