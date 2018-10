Reithalle: Decke wird nachverschraubt

Rastatt

Pferd getötet - Zeugen gesucht Rastatt (red) - Ein Pferd wurde in der Nacht auf Donnerstag auf einer Koppel in Plittersdorf von einem Unbekannten getötet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise (Symbolbild: dpa).

Ötigheim

Erstes Turnier ein voller Erfolg Ötigheim (sb) - Ein voller Erfolg war das erste Voltigierturnier, das der Reiterverein Ötigheim am Samstag auf seinem Vereinsgelände ausgerichtet hat. Die Besucher bekamen einen guten Einblick in das Voltigieren. Auch sportlich war es ein erfreulicher Tag für den Verein (Foto: sb).

Rastatt

Tag der offenen Tür im Landratsamt Rastatt (red) - Im Landratsamt und auf dem Kulturplatz in Rastatt findet heute von 10.30 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Unter anderem werden zehn Jahre neues Landratsamt gefeiert. Um 15.30 Uhr gibt es Gratis-Eis von Eis Rimini (Foto: Landratsamt/av).

Rastatt

Fußgängersteg für Bahnhof Rastatt Rastatt (red) - Die Pläne für die Modernisierung und barrierefreie Umgestaltung des Rastatter Bahnhofs nehmen Gestalt an: Unter anderem soll eine Fußgängersteg mit vier Aufzügen für eine bequemere Erreichbarkeit der Bahnsteige sorgen. Die Bahnsteigkanten werden erhöht (Foto: red).