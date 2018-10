Glitzer, Glamour, Comedy und Schlager

Vor 16 Jahren entstand das "Kultur Special", in dessen Rahmen der Elchesheimer Fußballverein Rot-Weiß jährlich Kunst und Kultur ins Dorf holt. Am Dienstag öffnet sich nun der Vorhang für die Travestiekünstler, "die bereits am Broadway waren, aber nur zu Besuch", wie es in der Anmoderation heißt. Für Fanny Davis ist es ein Besuch in der alten Heimat, da sie selbst in Elchesheim-Illingen gelebt hat.

Chapeau Claque ist seit fast 20 Jahren in der Region unterwegs. Mit viel Charme, Witz und Sympathie entführen sie in die Welt der Travestie. In kürzester Zeit wechseln die Künstlerinnen ihre Garderobe, die an diesem Abend vom weiß-rosa karierten Schlafanzug bis hin zum glitzernden Abendkleid reicht.

Meist abwechselnd stehen die Künstler auf der kleinen Bühne und begeistern die Zuschauer mit Comedy und verschiedenen Gesangseinlagen. Dabei sind die komödiantischen Einlagen nah am Alltagsleben der Menschen - eine Persiflage auf die Ehe und das immer wiederkehrende Thema der Gewichtszunahme.

Als Fanny gegenüber Marco moniert, dass Männer Frauen mehr Komplimente machen könnten, erwidert dieser trocken: "Schatz, du hast den allerbesten Ehemann der Welt."

Ihre geistreiche Verspottung der Ehe führt Marco mit dem Schlagerlied "Warum hast du nicht Nein gesagt" auf die Spitze. Lady Vikky Winchester, die aus dem Raum Karlsruhe kommt und dort besser bekannt ist als "Regenbogenhummel", beschäftigt sich in ihrem Bühnenprogramm mit "dem größten Feind der Frau: der Gewichtszunahme". Ihr selbst ist dieses Problem aus eigener Erfahrung bestens bekannt. Das untermalt Fanny, indem sie über Vikky sagt: "Meine Kollegin trägt auch immer so hohe Hacken wie ich, doch da denke ich mir immer nur: ,Die armen Absätze' und nach 20 Minuten sind die auch schon nicht mehr gerade." Lady Vikky nimmt das Thema gelassen, was ihr Lied "In jeder Frau steckt ein Stück Hefe" verdeutlicht.

Aber nicht nur Comedy und Schlager wie "Ich hab Alain Delon gesehen", wobei die Zuschauer aufstehen und im Takt klatschen, begeistert das Publikum an diesem Abend. Marco zeigt auch seine gefühlvolle Seite mit der Ballade "Du hast mich stark gemacht". Bei einem der Lieder vergisst Fanny Davis ihren Text, wobei sie beweist, dass alle Lieder live gesungen sind, genau wie sie es auf ihrer Homepage verspricht. In der Pause stehen die Künstler geduldig für zahlreiche Fotos mit ihren Fans parat.