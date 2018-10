Appell: Querspange soll an Waldrand rücken

Rastatt - Mit dem sogenannten Scoping-Termin (einer Art Rahmenuntersuchung) in der Reithalle ist die Planung der Querspange fortgesetzt worden, die eines Tages vor allem die Rastatter Münchfeldsiedlung vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Dabei wurde verdeutlicht, dass die bisherige Trassenplanung nur eine vorläufige ist. Aus Reihen der Naturschutzverbände und Forstbehörden drang denn auch mehrfach der Appell an die Ohren der Vertreter des Regierungspräsidiums (RP), die künftige L78b noch weiter nach Norden an Rastatt heran und damit an den Waldrand zu rücken. Ziel: Die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

Man werde den Verlauf im Zuge des weiteren Verfahrens sicher noch optimieren, sagten die Planer vor rund 70 Teilnehmern aus Behörden, Politik und Einwohnerschaft zu - "so weit wie möglich". Man stehe schließlich "noch ganz am Anfang des Prozesses".

Dabei war die Entlastungsstraße schon in den 90er Jahren im Generalverkehrsplan enthalten. Die damalige Planung gab man letztlich auf, weil sie aus naturschutzrechtlichen Gründen als nicht umsetzbar eingestuft wurde. Das Problem blieb: Täglich wälzen sich aus und in Richtung Autobahnanschluss laut RP rund 14000 Fahrzeuge durch den Stadtteil (Tendenz steigend), der unter den Auswirkungen ächzt. Dann nahm die Stadt Rastatt im vergangenen Jahr das Projekt wieder auf, nachdem Landesverkehrsminister Winfried Hermann in Aussicht gestellt hatte, die Querspange erneut zu prüfen - wenn eine neue Trassenvariante vorläge. Das RP übernahm die städtischen Ideen, nachdem das Vorhaben nun in den Maßnahmenplan des Landes aufgenommen wurde. Vorgesehen ist, B3 und L75 (frühere B36) außerhalb der Wohnbebauung miteinander zu verbinden. Tatsächlich hat die neue Variante deutlich abgespeckt - mit kleineren Knotenpunkten, die ein Versetzen der Straße nach Norden hin ermöglicht, was die Eingriffe in die Natur, vor allem das FFH-Schutzgebiet, verringern würde. Die Bahnlinie, die die L75 im Rastatter Süden kreuzt, soll unterquert werden. Eine "gänzliche Verschonung der Schutzgebiete" sei indes nicht möglich, so Projektingenieurin Maike Wrede.

Insofern sah nicht nur Martin Klatt (NABU) "dringenden Optimierungsbedarf". Wie auch Vertreter des BUND, der höheren Forstbehörde des RP Freiburg, des Landwirtschafts- sowie des Forstamts im Landratsamt Rastatt plädierte er für weitestgehende Waldschonung, weil ansonsten viele Schutzgüter schwer getroffen und Areale zerschnitten würden - inklusive Lebensräume streng geschützter Tierarten. "Wir versuchen, näher an den Münchfeldsee heranzurücken", sagte der Leiter der Straßenplanung im RP, Axel Speer. Das wäre nicht nur im Sinne der Fauna - die Auswirkungen auf die vorkommenden Tierarten werden überprüft, Ergebnisse liegen derzeit aber noch nicht vor -, sondern auch des Forsts. Die Strecke führt im Wesentlichen über Baden-Badener und Iffezheimer Gemarkung. Johannes Ebert vom Forstamt der Kurstadt, der zudem auf Wildkorridore und Erholungsräume für den Menschen verwies, merkte unter anderem den Verlust von Waldflächen an.

Mit ihrem Variantenvorschlag rennen die Naturschützer zudem offene Türen bei Anwohnern des Gebäudeensembles an der L75 südlich der Rastatter Ortseinfahrt ein. Die derzeitige Trassenplanung samt Anschluss der Ruhrstraße würde sie plötzlich auf eine Verkehrsinsel versetzen mit Durchfahrtsstraßen auf allen Seiten (auf der Grafik links zu sehen). "Wir rechnen mit erheblichen gesundheitlichen Belastungen durch Lärm und Feinstaub", führte ein Bewohner aus. Der Wunsch der Naturschützer, den westlichen Querspangenanschluss rund 100 Meter nach Norden zu versetzen, wird daher von ihnen geteilt. Damit, so Martin Klatt, könne man auch einen Eingriff ins dortige Naturschutzgebiet vermeiden. Geprüft werden soll zudem, so Straßenplaner Speer, ob die Ruhrstraße nicht von der Planung abgehängt werden könne. Inwieweit sich Verkehrsströme ändern - Auswirkungen auf die Kehler Straße etwa -, wird ebenso geprüft. In Sandweier befürchtet man, dass die Querspange die Abkürzung nach Baden-Baden durch den Ortsteil für Autofahrer attraktiver mache, so Ortsvorsteher Wolfram Birk.

Nach Vorlage der Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung wird erneut entschieden, ob ein Planfeststellungsverfahren für das Projekt angestrebt werden kann. Ein zeitlicher Horizont wurde am Dienstag nicht genannt. Zuletzt war von einem möglichen Baubeginn frühestens 2024 die Rede.