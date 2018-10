Pionierinnen feiern 30. Geburtstag Durmersheim (yd) - Als Regina Heck und Britta Stürmlinger sich vor ziemlich genau 30 Jahren aufmachten, in Durmersheim eine Hebammenpraxis zu gründen, waren sie echte Pionierinnen. Gerade mal drei Jahre alt war das neue Hebammengesetz, das es den Vertreterinnen dieser Zunft erlaubte, ohne Rezept auch die Wochenbettbetreuung zu übernehmen. Heck und Stürmlinger beschlossen, auf der Hardt Geburtsvorbereitungskurse anzubieten und Frauen, die Babys erwarteten, zur Seite zu stehen. Und wie es aussah, hatten die Frauen in der Region auf so ein Angebot nur gewartet: Die Dienstleistungen der Hebammen wurden gerne angenommen - daran hat sich bis heute nichts geändert. In einer Physiotherapiepraxis fanden die beiden gerade ausgebildeten Hebammen zunächst die geeigneten Räumlichkeiten. Begleitend zu ihrer Arbeit an der Klinik bauten sie sich ihre freiberufliche Tätigkeit auf. "Der Fokus lag damals noch stärker auf den Kursen vor der Geburt als auf der Betreuung danach", erinnert sich Regina Heck. "Das lag daran, dass die Frauen damals nach der Entbindung noch viel länger in der Klinik waren als heute - bis zu zwei Wochen war normal. Heutzutage werden die Wöchnerinnen nach drei Tagen entlassen." Und obwohl Stürmlinger und Heck absolutes Neuland betraten, reichten die Räume in der Praxis bald nicht mehr aus. Im Haus von Regina Heck entstanden 1996 neue Räumlichkeiten. Pekip- und Babymassagekurse erweiterten das Portfolio, mit Antonia Busch kam eine weitere Hebamme hinzu. Die Zeiten änderten sich. Und die Durmersheimer Hebammen, die auf der Hardt inzwischen überall bekannt waren, übernahmen nun auch vermehrt die Wochenbettbetreuung. Ein ehemaliger Fahrradladen in der Durmersheimer Werderstraße 30 wurde 2002 die neue Heimat der Hebammengemeinschaft. "Der Vermieter hatte ein bisschen Bedenken, aber wir konnten ihn schnell überzeugen", scherzt die 53-jährige Regina Heck. "Seit die Frauen nach der Entbindung früher aus den Kliniken entlassen werden, ist auch der Betreuungsbedarf höher", sagt Britta Stürmlinger. 2010 kam deshalb die Vierte im Bunde dazu, Sabrina Koch. Die Durmersheimer Einrichtung ist die einzige Hebammengemeinschaft auf der Hardt, wobei es aber natürlich auch in anderen Orten Geburtshelferinnen gibt. Gerade das Miteinander sei schön. "Der Austausch unter den Kolleginnen, das ist toll", sagt Sabrina Koch. "Unser Beruf hat manchmal nicht nur schöne Seiten. Dramatische Fälle nehmen einen natürlich sehr mit. Da ist es gut, dass wir zu viert sind und miteinander sprechen können." Hausgeburten bieten Regina Heck und ihre Kolleginnen nicht an. "Ein bisschen schade ist es schon, dass die Rahmenbedingungen für die Geburtshilfe so schlecht sind, dass wir sie nicht anbieten können", meint Antonia Busch bedauernd. Denn immerhin sei das ja der Kern des Berufs. Deshalb habe sie ihn auch ergriffen: Das Mysterium der Geburt habe sie schon immer fasziniert, sagt die 50-Jährige. "Und schon bei der Ausbildung in Freiburg war klar, ich lag richtig. Es gab bis heute noch nicht einen Tag, wo ich meine Arbeit nicht gerne gemacht habe." Auch die restlichen Hebammen schätzen ihre Aufgabe - und das ländliche Umfeld, in dem sie ihre Arbeit tun. "Es ist doch wirklich was Schönes, die Kinder, die man betreut, auch aufwachsen zu sehen", sagt Regina Heck. "Auch wenn es meinen eigenen Kindern manchmal fast ein bisschen zu viel war, dass die Mutter so bekannt war." 50 bis 60 Schwangere werden von der Hebammengemeinschaft pro Jahr betreut. Macht also in etwa ebenso viele Babys, die von Regina Heck, Britta Stürmlinger, Sabrina Koch und Antonia Busch in ihren ersten Lebenswochen begleitet werden - und die steigenden Geburtenzahlen machen sich natürlich weiterhin bemerkbar. Deshalb würden sich die Vier über Unterstützung freuen: "Falls sich uns eine junge Kollegin anschließen würde, wären wir dankbar." Zum 30. Geburtstag ihrer Praxis gönnen die Durmersheimer Hebammen den Räumlichkeiten eine Verjüngungskur. Der Kursraum soll gestrichen und umgestaltet werden. Statt eines Tags der offenen Tür habe man sich entschlossen, den U18-Jugendbasketballern des TuS Durmersheim etwas Gutes zu tun: Sie erhalten neue Trikots, gesponsort von der Hebammenpraxis. Denn auch die jungen Sportler betreten neue Pfade: Die Mannschaft wurde vor zwei Jahren erst gegründet und hat noch keine eigenen Outfits. Das hat sich nun geändert - dank der "Pionierinnen aus der Werderstraße".

