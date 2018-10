Misstrauen und Wut der Wähler

Entwicklungen in den USA stehen oftmals exemplarisch für Veränderungen, die zeitversetzt auch Europa erreichen werden. Anhand wirtschaftlicher und politischer Daten aus den USA, unterstützt durch Diagramme auf der Videoleinwand, schilderte Melinda Crane, wie schwindendes Vertrauen die Demokratien in den USA und Europa herausfordern.

Crane ist Chefkorrespondentin der englischsprachigen Deutschen Welle TV und US-Journalistin, die seit den 80er Jahren in Deutschland lebt und publiziert. Sie studierte in den Staaten Geschichte, Jura und politische Ökonomie. Für den Sender n-tv kommentiert sie die aktuelle US-Politik.

Wie war die Wahl des US-Präsidenten Donald Trump überhaupt möglich? Woher kommen das Misstrauen und die Wut der Wähler? Crane nennt die Dinge beim Namen: die Deregulierung und die neoliberale Politik in den USA. Steuererleichterungen für Reiche, Kürzungen im sozialen Sektor und die Beschneidung der Macht der Gewerkschaften ließen die Schere zwischen Armen und Reichen weit aufgehen. Die Globalisierung und die Automatisierung trugen zur Ungleichheit bei. Die weltweite Finanzkrise 2007/08 befeuerte die Angst der Mittelschicht vor ihrem sozialen Abstieg. Der aktuelle Gini-Koeffizient verdeutliche einen gefährlichen Grad an Ungleichheit der Einkommensverteilung in den USA und in Deutschland.

2016 bezeichnete Crane als Schicksalsjahr. Die Wahl Trumps legte den massiven Vertrauensverlust in die Institutionen offen. Laut Edelman-Erhebungen hatten zwei Drittel der US-Wähler kein Vertrauen mehr in die Abgeordneten der Parteien, in die Banken und anderen gesellschaftlichen Einrichtungen. Die Meinungsbildung von oben nach unten drehte sich von unten nach oben, beeinflusst durch soziale Medien und einseitiger Presseausrichtung. Der Ruf nach einem starken Mann begünstigte Trumps Aufstieg, "America First" sollte den Welthandel verändern und die Gesellschaft radikalisieren. "Wir sind an einem Tipping-Point", so Crane eindringlich, mit Blick auf die USA und auf die gesellschaftlichen Spannungen in Deutschland. Tipping Point bezeichne eine Entwicklung, die durch bestimmte Rückkopplungen stark beschleunigt werde oder die Richtung wechseln kann.

"Es ist die Aufgabe der Politik, Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen wieder herzustellen", betonte Crane und gab Lösungen vor: Gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme müssten klar benannt und gelöst werden. Die Globalisierung und Automatisierung - Schlagwort Wirtschaft 4.0 - seien nicht mehr aufzuhalten, aber die Verlierer dieser Entwicklung müssen entschädigt und unterstützt werden. Gewerkschaften als Motor des sozialen Ausgleichs dürften nicht ausgebremst werden, Vereine und Kirchen als wichtige Multiplikatoren für den Umgang mit Ethnien seien auf Unterstützung angewiesen.

"Das ist unser Sozialkapital, das festigt den sozialen Zusammenhalt in unseren Gesellschaften", ist sich Melinda Crane sicher. Ihre Ausführungen stießen auf breite Zustimmung, wie der langanhaltende Applaus des Publikums am Ende ihres Vortrags zeigte.