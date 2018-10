Zweite Rastatter Jugenddelegation fordert zum Mitmachen auf

Zwar zog Seeland in der Sitzung des Jugendausschusses am Donnerstagabend eine sehr positive Bilanz des ersten Geschäftsjahrs der Rastatter Jugenddelegation 2017/2018 und heimste auch persönlich viel Lob für das ein, was er in kurzer Zeit erreicht hat. Trotzdem will er in der neuen Periode einiges ein bisschen anders angehen. Den Zusammenhalt der Gruppe will er zum Beispiel noch verbessern. So traten zwar 43 Jugendliche der ersten Rastatter Jugenddelegation bei, zum Jugendgipfel bestand die Delegation dann aber nur noch aus 23 aktiven Mitgliedern. Besonders groß war der Schwund von Schülern der Karl- und der Gustav-Heinemann-Schule. Die Delegierten anderer Schularten blieben besser bei der Stange. Mit Methoden der Gruppenpädagogik will Seeland eine möglichst vielfältige Zusammensetzung der Jugenddelegation auch bis zum Ende des Arbeitsjahrs sicherstellen. Ferner sollen Möglichkeiten der Onlinebeteiligung von Jugendlichen zwar weiter erprobt werden, Vorrang hat aber die direkte Ansprache, wie zum Beispiel beim Workshop zur Neugestaltung des Postplatzes oder bei der Befragung zur Kinder- und Familienkarte (wir berichteten).

Eine Idee aus der Arbeit der Jugenddelegation möchte die Stadtverwaltung gerne umsetzen: Ein selbstverwaltetes Jugendcafé, das auch in den Reihen des Ausschusses auf viel Zustimmung stieß. Das Angebot soll sich vom städtischen Jugendtreff unterscheiden und eher den Gepflogenheiten eines normalen Cafés entsprechen. Es soll ruhiger zugehen und den Jugendlichen Raum zur Unterhaltung und auch zum Lernen bieten. Sie sollen selbst mitarbeiten können, idealerweise in Form von Nebenjobs. Allein mangelt es noch an geeigneten Räumen in der Innenstadt. "Wir sind auf der Suche", sagte Bürgermeister Arne Pfirrmann, der sich überhaupt sehr für diese Form der Jugendbeteiligung ins Zeug legte, weil die eben doch einen anderen Blick auf viele Dinge hätten als Erwachsene. Als Beispiel nannte er Vorschläge für eine verbesserte Aufenthaltsqualität auf dem Postplatz, auf die die Älteren gar nicht kämen, weil sie gar nicht an einen längeren Aufenthalt auf solch einem Platz dächten. Dass allerdings nicht jeder Wunsch erfüllt würde, machte Pfirrmann auch klar. Das gilt etwa für Klimaanlagen an Schulen. "Nicht mal bei Neubauten" - wie der Hans-Thoma-Schule - sei dies geplant.