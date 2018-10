Auch eine Salami eignet sich zum Kampf

Karlsruhe

Im Streit mit Schwert bedroht Karlsruhe (red) - Mietstreitigkeiten haben am Freitag in der Karlsruher Nordstadt für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Ein Mann hatte einen anderen wegen Mietstreitigkeiten mit einem ungeschliffenen Schwert bedroht und angekündigt ihn zu erschießen (Symbolfoto: red). »

Pforzheim

Toter ist vermisster Jäger Pforzheim (red) - Bei der Leiche, die am Dienstag in einem Waldstück bei Pforzheim gefunden wurde, handelt es sich um den seit Wochen vermissten Jäger. Das hat die Obduktion des Leichnams ergeben. Der 50-Jährige kam demnach durch Gewalteinwirkung zu Tode (Foto: dpa). »

Karlsruhe

Drei Männer greifen 31-Jährige an Karlsruhe (red) - Eine 31-Jährige ist auf ihrem Nachhauseweg in der Karlsruher Südstadt von drei bislang unbekannten Männern angegangen worden. Die Männer stießen sie zu Boden und griffen ihr unter den Rock. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa). »

Rastatt / Baiersbronn

Vermisster wieder aufgetaucht Rastatt/Baiersbronn (red) - Ein 49-Jähriger aus Baiersbronn, der seit Sonntag vermisst wurde, ist in Stuttgart aufgetaucht. Wie der Mann dorthin gelangt war, ist bislang unklar. Die Polizei hatte auch in Rastatt nach dem auf Medikamente angewiesenen Mann gesucht (Symbolfoto: dpa). »