Neuerungen gut zu sehen

(HH) - Im Norden von Durmersheim sieht die Bahntrasse anders aus als noch vor ein paar Monaten. Immer deutlicher ist der Übergang der alten Gleise auf die künftige Schnellbahnstrecke erkennbar. Im Gewann "Basheide" hat die Deutsche Bahn in den vergangenen Tagen an der Stelle eines früheren Bahnübergangs in freier Feldlage ein neues Gebäude im Containerstil erstellt und darin ein modernes elektronisches Stellwerk installiert (wir berichteten). Wegen der damit zusammenhängenden Bauarbeiten war der stark frequentierte Bahnübergang auf der Landesstraße zwischen Mörsch und Ettlingen gesperrt. Seit Donnerstag rollt der Verkehr wieder.

Die Bahntrasse hat ein neues Schotterbett bekommen, neue Schienen wurden verlegt, die Oberleitungen aufgerüstet. Am besten zu sehen sind die Neuerungen von der Feldwegbrücke im Bereich Basheide aus. Nicht ins Blickfeld bekommt man dort den künftigen Schwenk auf die Neubahntrasse. Er liegt weiter südlich, näher am Durmersheimer Ortsrand. Auch auf dem weiteren Streckenverlauf, der parallel zur B 36 liegt, werden die Bauarbeiten reger. Das Großprojekt der Bahn, dessen Herzstück der Rastatter Tunnel sein wird, nimmt auf der Hardt langsam Gestalt an.