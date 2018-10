Zugewinn an Komfort für Schlossbesucher

Bühl

Bühl

Kretschmann und Aras in Bühl Bühl (lsw) - Mehr als 300 Vertreter der Landkreise treffen sich am Montag in Bühl mit Polit-Prominenz aus Stuttgart. Bei der Landkreisversammlung steht nach einem Grußwort von Landtagspräsidentin Aras (Foto: dpa) Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Redner auf dem Plan.

Speyer

Speyer

Weniger Stechmücken am Rhein Speyer (dpa) - Wegen starker Trockenheit und niedrigen Wasserständen am Rhein haben sich Stechmücke in der auslaufenden Saison nicht sehr stark entwickelt (Foto: dpa). Sorge bereitet der Aktionsgemeinschaft Kabs hingegen das Vogelsterben durch das Usutu-Virus.

Konstanz

Konstanz

Mehr günstige Wohnungen Konstanz (lsw) - Nach siebeineinhalb Regierungsjahren mit Ministerpräsident Kretschmann zeigen sich die Südwest-Grünen beim Landesparteitag abgeklärt. Mit dem Versprechen für mehr bezahlbare Wohnungen ziehen die Grünen in den Kommunalwahlkampf (Foto: dpa).

Gaggenau

Gaggenau

Kampf um den WM-Titel Gaggenau (red) - Robert Ebner aus Hörden trifft am 19. und 20. Oktober im englischen Liverpool auf die Weltelite der Stihl Timbersport Series. Als amtierender Deutscher Meister geht Ebner sowohl im Team- als auch im Einzelwettkampf an den Start (Foto: MP-Photography).