Staustufe: Schwerer Arbeitsunfall fordert alle Kräfte Iffezheim (mag) - Ein schwerer Arbeitsunfall an der Staustufe Iffezheim hielt die Rettungskräfte am Samstagmorgen in Atem. Vier Schwerverletzte mussten unter schwierigen Bedingungen geborgen und versorgt werden. So sah ein Szenario für eine gemeinsame Übung von Feuerwehren, DRK und Bergwacht aus. Zurzeit wird die rechte Schleusenkammer einer routinemäßigen Revision unterzogen. Bei Metallarbeiten in einem Ausbauschacht kam es am frühen Samstagmorgen auf Grund eines technischen Defekts zu einer Verpuffung. Die Mitarbeiter der Außenstelle Iffezheim des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Freiburg (WSA) gingen zunächst von zwei Verletzten aus, als sie die Rettungskräfte alarmierten. Einen traf die Druckwelle auf der Mole zwischen den beiden Schleusenkammern, der andere befand sich auf dem Grund des Ausbauschachts in zwölf Metern Tiefe. Als die ersten Atemschutzträger der Feuerwehr Iffezheim im Lastenkorb des immer auf dem Gelände stationierten Autokrans in den Schacht abgelassen wurden, fanden sie unter einem Überhang einen weiteren Verletzten. Bei der weiteren Ergründung des Unfallorts entdeckten die Wehrleute einen dritten Arbeiter, den die Wucht der Explosion in eine schmale Röhre geschleudert hatte, die 21 Meter unter Grund in den Längskanal mündete, durch den bei Schleusenbetrieb das Wasser zum Befüllen und Entleeren der Kammer fließt. Eine Rettung durch die schmale Öffnung nach oben war unmöglich, weshalb sich ein weiterer Wehrtrupp vom anderen Ende der Schleusenkammer auf den 240 Meter langen Weg durch den viermal vier Meter messenden, stockdunklen Längskanal zu dem Verunglückten machte. In dem massiven Stahlbetonbau kam nach kurzer Zeit der Funkverkehr zum Erliegen, was die Bergung des Unfallopfers erschwerte. Um ihn letztlich aus der leeren Schleusenkammer zu den Rettungsfahrzeugen zu hieven, wurde die Drehleiter aus Rheinmünster angefordert, um als Kran fingierend, die Rettungsbahre aus der Tiefe zu holen. Erste Untersuchungen ergaben, dass sich die beiden anderen Mitarbeiter neben Verbrennungen, Brüche an den Beinen und möglicherweise an der Wirbelsäule zugezogen hatten und nicht über den Lastenkorb des Krans geborgen werden konnten. Zu ihrer Rettung wurde die Höhenrettung Mittelbaden der Feuerwehren Baden-Baden und Bühlertal sowie die Bergwacht angefordert. Die Experten für verzwickte Fälle konnten die beiden Verletzten zügig bergen, die dann auf dem vom DRK-Ortsverband Iffezheim aufgebauten Verbandsplatz erstversorgt wurden. Dass alle externen Rettungskräfte so schnell zur Stelle waren, lag schlicht und einfach daran, dass es sich bei dem geschilderten Unfall um das Szenario für die gemeinsame Jahreshauptübung des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr Iffezheim handelte. Rolf Fritz vom WSA und Daniel Haas von der Iffezheimer Wehr sowie Wolfgang Schäfer (Wehr und WSA) hatten die Übungsaufgabe entworfen. Eine "Win-win-Situation" für Wehr und WSA solle die Übung werden, hatte WSA-Amtsleiter Jörg Vogel zum Auftakt des ereignisreichen Morgen erklärt. Einerseits sollten die Rettungskräfte mit den Eingeweiden des Bauwerks vertraut werden, andererseits sollte die Übung der WSA Erkenntnisse über bauliche oder organisatorische Maßnahmen liefern, um für Unglücksfälle besser gerüstet zu sein. Vogel zog nach der Übung eine positive Bilanz und sah Beispiele für Verbesserungen bei der Markierung der Einstiegsstellen und der Ausleuchtung der während der Revision trocken liegenden Kanäle. Der Amtsleiter brachte ins Gespräch, gemeinsam mit der Feuerwehr ein Handbuch zu erstellen, für welchen Einstiegspunkt welche Gerätschaften notwendig seien. Ein ebenfalls positives Fazit zog Feuerwehrkommandant Steffen Strobel und lobte die Einsatzkräfte und insbesondere die Einsatzleitung von Simon Fanz, dem es gelungen sei, die keineswegs leichte Aufgabe zu meistern, die große Zahl von Rettungseinheiten zu koordinieren. Kreisbrandmeister Heiko Schäfer attestierte den Rettungskräften, dass sie die gesteckten Ziele erreicht hätten. "Besser werden können wir immer!", so Schäfer, DRK-Kreisbereitschaftsleiter Hans-Joachim Brüssow zeigte sich von der professionellen Ruhe der Einsatzkräfte beeindruckt und bescheinigte der Gemeinde, mit dieser Wehr gut aufgehoben zu sein. Lob gab's auch von Bürgermeister Christian Schmid für die Zusammenarbeit.

