Weniger wäre mehr

Ötigheim - "Zu zeigen, was man kann, was man neu geschaffen hat und damit den Betrachter zu begeistern", war am Freitagabend für Bürgermeister Frank Kiefer im Geschwister-Scholl-Haus die Quintessenz der Vernissage zur Jahresausstellung des Ötigheimer Künstlerkreises.

Viel habe der Künstlerkreis seit seiner Gründung vor zwei Jahren "mit Hochdruck" vollbracht, wie Kiefer in seinem Rückblick beschrieb. Es gab zwei Gesamtausstellungen sowie im öffentlichen Raum etliche Aktionen, mit denen die Kunstschaffenden Aufmerksamkeit auf sich zogen. "Sie sind voller Dynamik dabei, auch weiter unseren Ort zu verschönen", lobte er. Über die Schau, welche Klaus Oberle (Saxofon und Klarinette) sowie Wolfgang Hahn (Gitarre) mit einer jazzigen Version von Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" einleiteten, sagte Kiefer: "Heute schreiben wir aus Sicht der Kunst in Ötigheim Geschichte." Gemeint war damit der neue Name für die Präsentationen der Kreativen. Unter der Bezeichnung "Ötigart" will man grenzüberschreitend das Kunstschaffen der Ötigheimer sowie deren Freunde aus dem Elsass öffentlich machen. Sechs französische "Artistes" waren deshalb zu Gast und bildeten zusammen mit 20 Ötigheimern die Riege der Ausrichter. Da die Schau keinem Motto folgte, bot sich einmal mehr ein vielgefächertes Spektrum an Motiven, Techniken und Formen. Ausgeführt war die Ausstellung jedoch eher schlecht als recht. Anstatt dem Betrachter Raum zu geben, die Kunstgegenstände mit der zum entsprechenden Genuss gebotenen Distanz auf sich wirken zu lassen, gestaltete man einen auf 400 Quadratmetern angelegten Stellwandpferch und stopfte ihn bis zum Anschlag voll mit Kunst. Von Skulpturen über Malereien in diversen Ausführungen, Zeichnungen, Pop Art, Druck- und Computergrafiken, Radierungen, Holzschnitten, Fotografien, Schmuck und Textilien bis zu Mobiles gab es allerhand zu sehen. Leider aber zu viel des Guten. Schade um die großartigen, einzigartigen und charaktervollen Arbeiten der Künstler, denn alle gezeigten Stücke hätten es verdient, in würdigerem Ambiente präsentiert zu werden. Die "Ötigart" scheint noch in der Findungsphase zu rudern.

Um der durchaus beachtenswerten Kreativität der "Ötigart"-Künstler in gebührendem Umfang gerecht zu werden, wäre künftig weniger mehr. Neues Spiel, neues Glück bei der nächsten "Ötigart".