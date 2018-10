Warentauschtag kann schon mal eine Ehe auf die Probe stellen Iffezheim (sch) - "Da gibt es auch mal einen Ehedisput, wenn der Mann nichts mitnehmen will und die Ehefrau eine ganz andere Meinung hat", weiß schmunzelnd Karin Zettner, Sachgebietsleiterin beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB). Zusammen mit vier Sachbearbeitern und sechs Azubis sorgte sie am Samstag für einen reibungslosen Warentauschtag in der Freilufthalle. Unter dem Motto "Verschenken statt wegwerfen" hat sich der Warentauschtag in Iffezheim seit 1995 überaus erfolgreich etabliert. Gilt es doch, so das oberste Ziel, wirksam Abfall zu vermeiden. Geradezu "ideale Rahmenbedingungen" finden die Verantwortlichen des AWB in und um die Freilufthalle vor. "Hier gibt es eine super Halle, ideale Parkmöglichkeiten und beste Voraussetzungen für eine problemlose Anlieferung und Abholung der Abertausenden Alltagsgegenstände", freute sich die Landratsamtsmitarbeiterin. Und auch die Feuerwehr leistete ihren Beitrag zum Gelingen. Hatte sie doch gleich vier Mann als Parkplatzeinweiser abgestellt. Deren Notwendigkeit zeigte sich während des gesamten Vormittags. Dutzende Autos auf der Suche nach Parkgelegenheiten, offene Kofferraumdeckel randvoll mit ergatterten Schnäppchen, erfolgreiche und damit schwer schleppende Besucher und dazwischen Anlieferer, teils Stoßstange an Stoßstange, zeigten eindrucksvoll das landkreisweite Interesse am Tauschtag. Offizielle Eröffnung war wie immer um 9 Uhr, doch nach dem Motto "Der frühe Vogel fängt dem Wurm" waren bereits um 8 Uhr die ersten da. Im BT-Gespräch erzählte Karin Zettner, dass viele Menschen auf diesen Tauschtag geradezu warten und sich schon im Sommer nach dem genauen Termin erkundigen. Nach ihrer Erfahrung liege das Gros der Besucher bei den "Wiederholungstätern", wobei auch immer wieder Neulinge einmal die "Luft schnuppern möchten". Neuerung in diesem Jahr: Erstmals waren Möbel, Taschen und Koffer und auch Skier nicht mehr zugelassen. Die Einschränkung, auch der räumlichen Kapazitätsgrenze der Halle geschuldet, tat dem Publikumsansturm keinen Abbruch. Bei Spielwaren, Büchern, Haushaltsartikeln, Kleidung, Bastel- und Sportartikeln konnte jeder Flohmarktjäger nach Herzenslust stöbern und einheimsen. Erstmals hatte man eine Security-Mannschaft ins Boot geholt, die für einen sicheren und reibungslosen Verlauf des Tages sorgte. Denn bei regelmäßig weit über 1000 Menschen am Warentauschtag habe man "aus Sicherheitsgründen", so Zettner, den Schritt gewählt. Mit schicker Warnweste war auch Eva Schäfer, die als Auszubildende im ersten Lehrjahr das Team der Abfallwirtschaft verstärkte, erstmals mit von der Partie. Quasi ein Heimspiel für die Iffezheimerin, die sich auch gleich auf die Anfrage innerhalb des Landratsamts gemeldet hatte. Ihr Fazit: "Ich habe heute viele nette Menschen kennengelernt". Wie gewohnt kümmerte sich die Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim um das leibliche Wohl der Schnäppchenjäger. Dass der Warentauschtag überaus erfolgreich war, zeigten am Ende die fast leeren Tische. So hatten die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes leichtes Spiel mit der fachgerechten Entsorgung der liegengebliebenen Restbestände.

