Zitterpartie auf 800 Metern Durmersheim (HH) - Sonniges warmes Spätsommerwetter trieb am ersten Oktobersonntag die Menschen ins Freie. Ein Digitalthermometer in der Ortsmitte von Durmersheim zeigte am Nachmittag 23 Grad an. Spaziergänger und Radfahrer strömten hinaus ins Grüne. Am Oberwald zum Beispiel herrschte reger Freizeitbetrieb, aber wie schon oft in den vergangenen Monaten konnte man auf einem der Hauptwege Leute schimpfen hören. Es ist der Weg, der hinter dem Motoballplatz am Waldrand entlang verläuft. Fast das ganze Jahr schon ist die Strecke mit grobem Schotter bedeckt. Gehen kann man nur am Rand, Radeln ist eine Qual. Am Sonntag gerieten besonders viele Velofahrer auf die Rüttelstrecke, was am Wetter lag und daran, dass der MSC "Comet" und der MSC "Puma" Kuppenheim ein gut besuchtes Derby austrugen. Aus Bietigheim und Ötigheim kamen Zuschauer mit dem Fahrrad. Sie nahmen die Verbindung: vom Aarweg über die Katzenstegbrücke am Federbachkanal zum Sportgelände. So bekamen sie es unweigerlich mit der Schotterpiste zu tun, wie Radler mit anderen Zielen auch. "Kaum ist man in Durmersheim, werden die Wege schlecht", spottete eine Gruppe von drei, dem Anschein nach geübten Fahrradtouristikern. Andere versuchten, in den Pedalen stehend, sich am Rand des steinigen Belags entlang zu hangeln. Einer stieg lieber ab: "Da macht man sich die Reifen kaputt". Binnen 20 Minuten konnte man zahlreiche Beschwerden erleben. Die Gemeinde weiß schon länger davon. In der vorvergangenen Woche wurde das Ärgernis bei der Waldbegehung des Gemeinderats von Rolf Schorpp, einem Mitglied des Landwirtschafts- und Forstausschusses, in Erinnerung gerufen. Förster Michael Gues bat um Verständnis. Weil der vergangene Winter sehr nass gewesen sei, habe man für Holztransporte den Waldrandweg mit grobem Schotter vor Schäden sichern müssen. Es seien 250 Tonnen Material verbraucht worden. Um den Schotter nach der Holzabfuhr wieder schadlos entfernen zu können, sei es notwendig gewesen, den Weg mehrere Monate "abtrocknen" zu lassen. Inzwischen sei es so weit, die bauliche Herstellung des ursprünglichen Zustands könne erfolgen. Man habe eine Firma beauftragt, die eigentlich am 12. August hätte beginnen sollen. Als neuen Termin teilte Gues die Woche nach der Waldbegehung mit. Inzwischen ist diese ebenfalls verstrichen. Bürgermeister Andreas Augustin bestätigte, dass es eine "Menge Beschwerden" gegeben habe. Den Auftrag zur Wiederherstellung habe er "vor Monaten" unterschrieben". Die Gemeinde, hob der Förster hervor, habe 28 Kilometer Waldwege zu unterhalten. Der kritisierte Abschnitt habe eine Länge von gerade mal 800 Meter. Indessen ist der Weg nicht nur für Erholungssuchende oder Freizeitsportler eine Hauptader des Oberwalds, er ist auch Teil eines Schulwegs. Zumindest in Sommerhalbjahren wird er von Jugendlichen aus Bietigheim, die das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium besuchen, gerne genutzt. Er ergibt die kürzeste Verbindung zur Schule. Wenn da nur der Schotter nicht wäre...

