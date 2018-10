"Rastatt" hebt bald wieder ab

Bewohner verhindert Schlimmeres Baden-Baden (red) - Nach einem Brand in der Obdachlosenunterkunft in Oos-West ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Brandstiftung. Das Feuer war am Samstag in einem Zimmer der Unterkunft ausgebrochen. Ein Bewohner konnte dabei Schlimmeres verhindern (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Nach einem Brand in der Obdachlosenunterkunft in Oos-West ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Brandstiftung. Das Feuer war am Samstag in einem Zimmer der Unterkunft ausgebrochen. Ein Bewohner konnte dabei Schlimmeres verhindern (Symbolfoto: dpa). » - Mehr