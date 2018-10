Umweg für Bahnfahrer wegen Baustelle

(hli) - Noch immer erinnern Blumen am Bahnsteig an einen tödlichen Unfall, bei dem 2016 ein junges Mädchen beim Überqueren der Gleise in Muggensturm von einem Zug erfasst wurde. Trotzdem passieren weiterhin viele die Schienen, statt die Unterführung zu benutzen. Zugespitzt hat sich die Situation in den vergangenen Wochen: In der Hauptstraße wird seit einiger Zeit auf Höhe der Unterführung gebaut, die Straße ist halbseitig gesperrt, ebenso wie der gesamte Gehweg und die Treppen von der Unterführung zum Bahnsteig. Für Reisende bedeutet das: Sie müssen einen großen Umweg in Kauf nehmen, um vom einen auf das andere Gleis zu kommen.

Als regelrecht gefährlich stuft ein BT-Leser die derzeitige Lage ein. Die Situation provoziere es geradezu, die Gleise auf illegalem Weg zu überqueren, drückt er seine Sorge in einer E-Mail an die Redaktion aus.

Schon der "Normalzustand" sei in seinen Augen keine planerische Meisterleistung. Er bedeute einen Umweg, den so mancher zu umgehen versuche. Dieser Umweg habe sich nun aufgrund der Baumaßnahme "mindestens verdoppelt".

Verantwortlich für die Baustelle ist der Energieversorger Eneregio. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der Ansiedlung des Kosmetikkonzerns L'Oreal im Industriegebiet. Das Unternehmen soll an die Netze angebunden werden, informiert Geschäftsführer Jochen Mühl. "Das Stromnetz im Industriegebiet muss verstärkt werden." Dafür müsse ein neues Kabel von der Übergabestation verlegt werden. Diese befinde sich auf der anderen Seite der Gleise.

Geplant war die Baustelle eigentlich anders. Das Kabel sollte nach Wunsch der Eneregio an einem anderen Punkt unter den Gleisen durchgeführt werden. Doch die Bahn machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Also blieb nur die Variante mit der Unterführung, resümiert Mühl. Eine gute Nachricht hat er aber auch: Bis Anfang kommender Woche soll die Baustelle fertig sein. Die Pflasterarbeiten für den Gehweg haben bereits angefangen.