Sanierung nach Dringlichkeit

Verzögerungen nur am Leo-Kiosk Baden-Baden (hol) - Die Bauarbeiten am Leopoldsplatz und in der Sophienstraße (Foto: Hoffmann) kommen gut voran. Ende November ist mit einem Abschluss zu rechnen. Verzögerungen gibt es nur beim Bau des neuen Kiosks, weil für dieses Projekt die Ausschreibung aufgehoben wurde. » Weitersagen (hol) - Die Bauarbeiten am Leopoldsplatz und in der Sophienstraße (Foto: Hoffmann) kommen gut voran. Ende November ist mit einem Abschluss zu rechnen. Verzögerungen gibt es nur beim Bau des neuen Kiosks, weil für dieses Projekt die Ausschreibung aufgehoben wurde. » - Mehr