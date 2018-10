Gemeinde bekämpft Ratten

(HH) - Der nahezu niederschlagsfreie Sommer war für Ratten sehr von Vorteil. Weil es nicht regnete, wurde die Kanalisation nicht durchspült. An der Unsitte von Menschen, Essensreste über Toiletten zu entsorgen, hat sich aber nichts geändert. Der reichliche Nahrungsvorrat, der auf diese Weise den Nagern in den Untergrund geliefert wird, sorgte dieses Jahr deshalb für einen besonders üppig gedeckten Tisch.

So in etwa schilderte der Durmersheimer Bürgermeister Andreas Augustin bei einer Gemeinderatssitzung im November die Gründe dafür, dass es "überall" in der Gemeinde Probleme mit Ratten gebe. Die Bekämpfung erfolge mit Ködern, unter anderem in Gullys. Ihr Nutzen werde durch regelmäßige Kontrolle der Fallen beobachtet.

Nachts macht sich die Rattenplage hier und da an der Erdoberfläche bemerkbar, wenn die Schädlinge über Straßen huschen. Inzwischen ist das Problem auch bei Tageslicht zu erkennen, nämlich durch Köderfallen, wie sie zum Beispiel beim Ärztehaus in der Poststraße angebracht wurden. Im Haushalt der Gemeinde wurden für die Rattenbekämpfung in diesem Jahr 8 000 Euro bereitgestellt, der Gemeindeverwaltungsverband gibt in seinem Gesamtgebiet weitere 18 200 Euro für die Eindämmung aus.