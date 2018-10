Bäume, die im Himmel schweben

(sl) - Wer mitunter das Gefühl hat, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, sollte sich die neue Ausstellung "Visit" mit Arbeiten von Eva Rosenstiel in der Städtischen Galerie Fruchthalle nicht entgehen lassen, die heute um 18 Uhr eröffnet wird. In Öl gemalte Bäume, die frei im Himmel zu schweben scheinen, spielen dort eine große Rolle. Als Solitäre, aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang herausgelöst, erhalten sie fast den Charakter einer Skulptur - und kommen gleich in Serie vor. Sie ziehen ganz sicher den Blick auf sich.

Gerade Rastatter können in der Ausstellung auf einen Augenspaziergang gehen, denn sie werden viel Bekanntes wiederentdecken, das sie so wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Das Prinzip der Künstlerin kennen die Rastatter Kunstfreunde schon aus zwei früheren Ausstellungen mit Werken Rosenstiels in der Pagodenburg: Mit der Fotokamera war sie wieder in der Stadt auf Entdeckungsreise. Die mehrfach verfremdeten und übermalten Ergebnisse kann man im "Paradiesformat" bewundern - in zehnmal 15 Zentimeter großen Abzügen also - die in riesigen Tableaus von 360 Objekten zusammenwirken. Auf einem dieser Fotos taucht ein Korb voller Revolutionskokarden aus der Erinnerungsstätte im Rastatter Schloss auf. In einer großformatigen Kombination von Fotografie und Gemälde hat Eva Rosenstiel diese Symbole des Volksaufstands auf die Wasserfläche des Bassins hinter dem Rastatter Schloss gestreut. Beeindruckende Zeichnungen und weitere Fotoarbeiten gibt es in Obergeschoss zu sehen.

Die Ausstellung dauert bis 10. März 2019. Die Galerie Fruchthalle ist donnerstags bis samstags von 12 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ein öffentliches Künstlergespräch findet am Sonntag, 9. Dezember, um 15 Uhr statt.