Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Dass die Päckchen auch wirklich da ankommen, wo sie sollen und dass schon kleine Dinge Kindern in Osteuropa ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern, hat die Sammelstellenleiterin Heike Friedmann schon mit eigenen Augen sehen können: Sie war selbst schon bei einer Verteilerreise in Polen dabei. "Was nicht in den Schuhkarton gepasst hat, habe ich einfach noch in meine Taschen gesteckt - manchmal konnte man so einer Familie mit einem kleinen Baby oder auch mit größeren Kindern eine zusätzliche Freude machen." In Polen hat Heike Friedmann auch gesehen, dass viele Kinder in Verhältnissen leben, die man hierzulande schon längst nicht mehr kennt: ohne Strom, ohne Heizung und ohne Privatsphäre. Der Schuhkarton ist dabei weit mehr als "nur" ein Geschenk für die Kinder - er ist ein Türöffner, der den Familien und Einrichtungen wichtige Kontakte, auch langfristig, verschafft. So können die Kinder mit lebensnotwendigen Dingen auch über die Weihnachtszeit hinaus versorgt werden, angefangen mit Lebensmitteln und Kleidung bis hin zu Schulbildung.

Der Schuhkarton für die Aktion ist ganz leicht zu packen: Bewährt hat sich eine Mischung aus Hygieneartikeln, Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien und auch etwas Süßes darf nicht fehlen. Es wird zwischen Mädchen und Jungen sowie drei Altersgruppen unterschieden: zwei bis vier, fünf bis neun und zehn bis 14 Jahre. Damit der Karton wie ein Geschenk aussieht, ist es toll, wenn er mit buntem Geschenkpapier oder Stickern beklebt wird. Ganz besonders freuen sich die Kinder auch über eine persönliche Nachricht, etwa eine Weihnachtskarte oder ein Foto. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind im Faltblatt zu finden, das über die Internetseite der Aktion bestellt und heruntergeladen werden kann. Ist der Karton gepackt, wird er zusammen mit einer Geldspende von acht Euro für den Versand zu einer der Abgabestellen gebracht. Alle Informationen erhält man auch direkt bei den Stellen. Die Abgabestellen der Region bieten außerdem die Möglichkeit an, einen Schuhkarton zu "adoptieren": Gegen eine Spende von 20 Euro wird ein Schuhkarton liebevoll mit schönen Dingen gepackt. Ebenso sind Sachspenden gern gesehen, zum Beispiel Schulhefte, Stifte, Vollmilchschokolade, Bonbons, Zahnbürsten oder Kleidung, gerne auch selbst gestrickte. Aufgrund geänderter Zollbestimmungen dürfen ab diesem Jahr außerdem Gummibärchen eingepackt werden.

Im vergangenen Jahr hatten sich 2929 Schuhkartons in Lastwagen von Rheinmünster aus auf den Weg nach Osteuropa gemacht - natürlich hoffen Heike Friedmann und ihr Team darauf, dass die Aktion in diesem Jahr genauso erfolgreich sein wird und sich viele Bürger, Unternehmen, Schulen, Kitas und Kirchengemeinden an der Aktion beteiligen.

Nachfolgend eine Übersicht der Abgabestellen im Raum Rastatt:

