Bauabsichten per Zufall entdeckt Durmersheim (HH) - Von einem Anglerverein mit dem Namen "Neuwiesen" ist in Durmersheim so gut wie nichts bekannt. Aber er scheint zu existieren. Im Bau- und Planungsausschuss war am Dienstag ein bisschen was zu erfahren. Den Anlass gab eine Bauvoranfrage für eine Holzhütte oder als Alternative zwei "Schnellbaucontainer". Als Bauplatz war in den Unterlagen das Flurstück 1122 auf Würmersheimer Gemarkung genannt, im Gewann "Neuwiesen". Damit war die Namensgebung beantwortet. Das Gewann liegt südwestlich des Ortsteils zwischen dem alten Federbach und dem asphaltierten Feldweg, der von der K 3277 in den Niederwald führt. Das Refugium des Anglerkreises, wie er sich offiziell nennt, liegt versteckt an einem Seitenweg, der im Nichts endet. Es besteht aus sechs Fischteichen, in denen viele Jahre von einem Privatmann eine Fischzucht betrieben wurde, offenbar alles rechtmäßig. Die Bauabsichten des Anglervereins wurden durch den Jagdpächter und den Förster bei einer Fahrt durchs Revier per Zufall entdeckt, war im Sitzungspapier zu lesen. Es sei ein betoniertes "Streifenfundament für eine Hütte mit den Maßen 3,20 Meter auf 6,20 Meter" vorgefunden worden. Daraufhin hätten Gespräche mit dem Vereinsvorsitzenden stattgefunden. Den Anglern sei von der Verwaltung und der Baurechtsbehörde die Einreichung der Bauvoranfrage empfohlen worden, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens abzuklären. Bürgermeister Andreas Augustin teilte mit, dass die Behörde sich "sehr zurückhaltend" gezeigt habe. Der vorgesehene Standort liege im Außenbereich, direkt daneben befinde sich ein Naturschutzgebiet. Die Hürde für eine Gestattung des Hüttenbaus sei "sehr hoch". Mit einem Raumvolumen von 54 Kubikmetern wäre das Gebäude zu groß, wies Ortsbaumeister Hans-Martin Braun darauf hin, dass in freier Natur nur Kleinbauten bis 20 Kubikmeter verfahrensfrei erstellt werden dürfen. Das Baugesuch beinhaltet zusätzlich noch zwei "Komposttoiletten". Als Kompromiss schlug die Verwaltung einen "fliegenden Bau" in Form eines zweiachsigen Bauwagens vor. Einen Verein, der sich gerade erst gegründet habe, sollte man unterstützen, meinte der Bürgermeister. Matthias Maier (BuG) hielt es für denkbar, das Bauvorhaben über eine förmliche "Privilegierung" ermöglichen zu können. Diesen Gedanken habe die Verwaltung auch erwogen, berichtete Augustin, mit der Voranfrage soll er geprüft werden. Josef Tritsch (SPD) warnte vor einem "Präzedenzfall", er riet zur Vorsicht vor solchen Begehren im Außenbereich. Die Vereinsförderung könnte auch mit einer Hütte von 20 Kubikmetern gelingen. Stephen Jung (CDU) plädierte ebenfalls für die Einhaltung des Baurechts im Außenbereich. Ortsvorsteher Helmut Schorpp schien über den Anglerkreis am besten im Bilde. Er engagiere sich sehr für die Umwelt, nehme sich der Jugend an, habe sich am Ferienspaß der Gemeinde beteiligt. Der Verein sei dabei, das daniederliegende Gelände der Fischzucht zu reaktivieren. Ein mobiler Schuppen, der womöglich regelmäßig umgestellt werden müsse, nütze nichts. Schorpp forderte den Ausschuss auf, "nicht die Zügel anzuziehen", sondern dem Vorhaben zuzustimmen. Felix Klein, der seit Juli als beratendes Mitglied für die CDU dem Ausschuss angehört, zog die hehren Ziele in Zweifel. Die Sache sehe eher nach dem "Beginn einer Freizeitanlage" aus als nach Fischerei. Angler setzten sich nicht an solche Teiche. Dieser Einschätzung stimmte Hobbyangler Schorpp zu. Die Genehmigung des Geräteschuppens könnte aber mit dem Nutzungszweck gekoppelt werden. In der Abstimmung wurde mit sechs zu drei Stimmen das Einvernehmen zur Holzhütte erteilt, wie es die Verwaltung empfohlen hat. Sollte das Landratsamt ablehnen, will man die Bauwagen-Lösung als Ersatz vorschlagen.

