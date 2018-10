Schulterschluss beim Gutachterausschuss Rastatt (ema) - Die Gemeinden im nördlichen Landkreis üben den Schulterschluss: Künftig wollen sie gemeinsam unter Federführung der Stadt Rastatt einen Gutachterausschuss tragen. Der städtische Verwaltungs- und Finanzausschuss hat diesen Schritt einstimmig empfohlen. Die Reform dürfte in der Immobilienbranche mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Fragen und Antworten: Welche Aufgaben hat der Gutachterausschuss? Der Gutachterausschuss führt eine Kaufpreissammlung aller Grundstückskaufverträge. Daraus ermittelt er Bodenrichtwerte. Das Gremium erstattet darüber hinaus auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von Grundstücken und Immobilien sowie über die Höhe von Entschädigungen für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile. Warum jetzt die Reform? Baden-Württemberg hat aufgrund der kommunalen Zuständigkeit eine sehr große Zahl an Gutachterausschüssen (rund 900). Aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen, hierzu zählen vor allem die Novelle der Gutachterausschussverordnung, des Erbschaftssteuerreformgesetzes sowie des Wertermittlungsrechts gemäß dem Baugesetzbuch, haben die Gutachterausschüsse nun als zentrale Aufgabe verstärkt für Zwecke der steuerlichen Bewertung maßgebende Grundlagen bereitzustellen. Vor allem bei den sich abzeichnenden Änderungen bei der Grundsteuer wird voraussichtlich den Bodenrichtwerten ein wesentlich größeres Gewicht zugesprochen werden. Die bestehenden Gutachterausschüsse können ihre Aufgaben nur eingeschränkt leisten, da bisher die Anzahl der Kaufverträge nicht ausreicht, um die Werte rechtskonform zu ermitteln. In Rastatt kamen bislang 500 bis 600 Kauffälle pro Jahr zusammen; in der größeren Einheit werden es 1500 bis 1600 sein. Wie sieht die neue Struktur aus? Der gemeinsame Gutachterausschusses Nördlicher Landkreis wird von Rastatt sowie den Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Illingen, Iffezheim, Muggensturm, Ötigheim und Steinmauern gebildet. Die Geschäftsstelle ist bei der Stadt Rastatt angesiedelt. Sie löst die bisher auch bereits dort angesiedelte Geschäftsstelle ab und widmet sich dann den deutlich erweiterten Aufgaben. Leiter der Geschäftsstelle ist seit 1. Oktober Ralf Buchholz, der vom Liegenschaftsamt der Stadt Karlsruhe nach Rastatt gewechselt ist. Er ist ausgebildeter Vermessungsingenieur mit Zusatzqualifikationen als Diplom-Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten und zertifizierter Immobiliengutachter. Wie geht es weiter? Die einzelnen Gemeinderäte müssen der Reform zustimmen. Die Personal- und Sachkosten werden über einen Umlageschlüssel auf die beteiligten Kommunen umgelegt. Jede Gemeinde kann einen Gutachter pro angefangene 7500 Einwohner sowie einen Stellvertreter vorschlagen. Am 1. April 2019 soll der gemeinsame Ausschuss loslegen.

