Am Turm der Sankt-Annen-Kapelle bröckelt′s

Die um das Jahr 1243 erbaute Kapelle ist ein historisches Kleinod und das Wahrzeichen von Bischweier. Nachdem es für die im Jahr 1892 auf 660 Katholiken angewachsene Kirchengemeinde zu eng in der Kapelle wurde, gab es Überlegungen für einen Neubau. Im Jahr 1900 wurde Weihnachten in der neuen Kirche Sankt Anna gefeiert, die kleine Kapelle diente in den folgenden Jahrzehnten als Feuerwehrgerätehaus und Gemeindekelter.

Im Juli 1975 schenkte die Gemeinde Bischweier die Kapelle der evangelischen Kirchengemeinde Kuppenheim-Bischweier. Der Schenkungsvertrag enthält aber eine Rückübertragungsklausel, wie Bürgermeister Robert Wein erläutert: "Wenn in der Kapelle die kirchliche Nutzung aufgegeben wird, dann fällt sie wieder an die politische Gemeinde zurück." Die Kapelle sei das älteste Gebäude im Ort, das "Identität stiftet", betont der Rathauschef. Im Gemeinderat sei der Schaden am Turm bereits thematisiert worden, das Gremium sei bereit, die evangelische Kirchengemeinde zu unterstützen, die sich gerade mit den anstehenden Renovierungsarbeiten in der Kuppenheimer Pauluskirche befasst, die im nächsten Jahr beginnen sollen und mehr als 600000 Euro kosten werden.

"Wir haben kein Geld für die Renovierung der Sankt-Annen-Kapelle", verdeutlicht Pfarrer Jürgen Biskup. Der Vorsitzende des kirchlichen Bauausschusses Harald Fanselau ist im Gespräch mit der Gemeindeverwaltung: "Wir leisten uns mit dieser Kapelle einen Oldtimer, der uns sehr viel Geld kosten kann. Man muss sich für die Zukunft Gedanken machen, ob man diesen Oldtimer behalten kann."

Warum der Putz an der Turmfassade gebröckelt ist, stehe nicht genau fest, so Biskup. Allerdings sei die Gewährleistungsfrist verstrichen, auf die bei der Renovierung beteiligten Firmen könne die Kirchengemeinde nicht zurückgreifen, erklärt der Pfarrer.

Bürgermeister Wein hat nun einen örtlichen Fachhandwerker um ein Angebot zur Schadenssanierung gebeten. Wenn feststehe, wie teuer die Renovierung wird, werde sich der Gemeinderat des Themas noch einmal annehmen, meint Wein, der Mitglied in der evangelischen Kirchengemeinde ist und im BT-Gespräch betont, dass beide Kirchengemeinden von der Verwaltung gleichbehandelt werden.