Erstmals " Herbstzauber" in Rastatt

Die SüMA veranstaltet Gartenmessen, Stadtevents und Flohmärkte im XXL-Format. Auch mit Herbstmessen hat sie bereits reichlich Erfahrung, wie Maier im BT-Gespräch verdeutlicht, der hofft, dass schon der Probelauf in Rastatt ein Erfolg wird. Immerhin habe die große Nachfrage von Ausstellern aus der Region nach solch einem Event und Termin in der Herbstzeit beziehungsweise Vorweihnachtszeit zur Planung der Messe geführt. An die 55 Aussteller werden mit ihren spezifischen Angeboten in der Badner Halle vertreten sein, wobei Maier mit 4000 bis 5000 Besuchern rechnet.

"Herbstzauber - Garten, Haus, Lebensart" soll nicht nur ein Treffpunkt für kreative Köpfe und Liebhaber von Pflanzen sein, sondern auch Genussmenschen und Selbermacher mit Produkten locken. Das Sortiment reicht von Dekorationen und Kunsthandwerk über handgemachte Bürsten und Besen, Skulpturen, Gemälde und Messer bis hin zu handgearbeiteten Olivenholzprodukten. "Passend zum Spätherbst" gibt es für Pflanzenliebhaber ein Angebot an unterschiedlichen und exklusiven Blumenzwiebeln.

"Interessierte erleben kulinarische Köstlichkeiten, die es im Alltag nicht einfach zu erwerben gibt", teilt der Veranstalter mit. Käse- und Speckspezialitäten, Bio-Weine, Sekt und besondere Öle seien nur ein kleiner Auszug aus dem Angebot. Darüber hinaus gibt es an beiden Messetagen ein kostenfreies Vortragsprogramm für die Besucher. So steht der Schweizer Pflanzendoktor Axel Neulist Interessierten täglich bis 16 Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung. Er hält auch Fachvorträge rund um den Umgang mit Pflanzen und über den Pflanzenschutz. Die Kräutergärtnerei Feucht präsentiert Interessantes zur Floristik und Dekoration aus Naturmaterialien. "Erfahren Sie, wie es sich mit den Kräutern unserer Heimat gesund lebt und was es mit den Zauberpflanzen der Kräuterhexen auf sich hat", heißt es weiter.

Öffnungszeiten sind am Samstag, 3. November, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 4. November, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet fünf Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung Erwachsener sind kostenfrei.

Auch der Termin für das nächste Jahr ist bereits gebucht, wie Dieter Maier mitteilt: Dann wird die Messe allerdings schon früher stattfinden - am 19. und 20. Oktober.