Besonders erfolgreiche Jugendliche geehrt

Nagoya

DVV-Team schlägt Puerto Rico Nagoya (red) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft auch gegen Puerto Rico am Mittwoch mit 3:1 gewonnen und nehmen Kurs auf das Ziel Top Ten. Am Donnerstag trifft das Team von Bundestrainer Felix Koslowski auf die Dominikanische Republik (Foto: AP). » Weitersagen (red) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft auch gegen Puerto Rico am Mittwoch mit 3:1 gewonnen und nehmen Kurs auf das Ziel Top Ten. Am Donnerstag trifft das Team von Bundestrainer Felix Koslowski auf die Dominikanische Republik (Foto: AP). » - Mehr

Iffezheim

Verschenken statt wegwerfen Iffezheim (sch) - Unter dem Motto "Verschenken statt wegwerfen" hat sich der Warentauschtag in Iffezheim seit 1995 überaus erfolgreich etabliert. Gilt es doch, so das oberste Ziel, wirksam Abfall zu vermeiden. Bei der Neuauflage in der Freilufthalle herrschte wieder reger Andrang (Foto: sch). » Weitersagen (sch) - Unter dem Motto "Verschenken statt wegwerfen" hat sich der Warentauschtag in Iffezheim seit 1995 überaus erfolgreich etabliert. Gilt es doch, so das oberste Ziel, wirksam Abfall zu vermeiden. Bei der Neuauflage in der Freilufthalle herrschte wieder reger Andrang (Foto: sch). » - Mehr

Rostock

Enttäuschende Vorstellung Rostock (red) - Mit einer enttäuschenden Leistung gegen zunächst verunsichert wirkende Gastgeber handelte sich der Karlsruher SC gestern Abend im Rostocker Ostseestadion die erste Auswärtsniederlage dieser Saison ein. Die Badener verloren durch ein Eigentor mit 0:1 (Foto: GES) » Weitersagen (red) - Mit einer enttäuschenden Leistung gegen zunächst verunsichert wirkende Gastgeber handelte sich der Karlsruher SC gestern Abend im Rostocker Ostseestadion die erste Auswärtsniederlage dieser Saison ein. Die Badener verloren durch ein Eigentor mit 0:1 (Foto: GES) » - Mehr

Baden-Baden

Theaterfestival an der Oos Baden-Baden (sr) - Vom 24. Mai bis 2. Juni 2019 finden in Baden-Baden die Baden-Württembergischen Theatertage statt: Sie stehen unter dem Motto #draußen und wollen die ganze Stadt als Bühne bespielen, wie Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte (Foto: Schultes). » Weitersagen (sr) - Vom 24. Mai bis 2. Juni 2019 finden in Baden-Baden die Baden-Württembergischen Theatertage statt: Sie stehen unter dem Motto #draußen und wollen die ganze Stadt als Bühne bespielen, wie Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte (Foto: Schultes). » - Mehr