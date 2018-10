Schwierige Mülltrennung

Bühl

Fledermausfund im Mutterhaus Bühl (sie) - Das Mutterhaus des Klosters Neusatzeck liegt idyllisch in der Natur. Auch Fledermäuse fühlen sich in dem Gebäude offenbar pudelwohl. Dort wurden Exemplare des Grauen Langohrs gefunden. Das hat für den geplanten Bau eines Pflegeheims dramatische Kosequenzen (Foto: sie).

Kailua Kona / Hawaii

Zoff der Hawaii-Champions Kailua Kona/Hawaii (red) - Vor dem Start des Ironman Hawaii am heutigen Samstag ist ein Streit zwischen den beiden deutschen Champions Sebastian Kienle (Foto: dpa) und Patrick Lange ausgebrochen. Kienle bezichtigte Lange mehr oder weniger direkt des unerlaubten Windschattenfahrens.