Selbst gestricktes Comedy-Programm mit Lokalkolorit

(ar) - "Alla gut hält euch den Spiegel vor die Nas'", sang das "Alla gut"-Nachwuchskind Lisa Fichtner, kess in Glitzerjacke und enger Hose, zur Begrüßung der Premiere-Vorstellung unter dem Motto "Alt und zerrissen" am Freitag. Über eine dreimal ausverkaufte Bischweierer Markthalle durfte sich das Comedy-Ensemble "Alla gut", das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, am Wochenende freuen. Auch die Vorstellungen am 19. und 20. Oktober sind bereits ausverkauft.

Die Menschen in der Region wissen es seit zwei Jahrzehnten: Wer einen Abend lang seine Lachmuskeln trainieren, über viel Klamauk nicht lange nachdenken und eine große Portion Witz, Esprit und schauspielerisches Naturtalent erleben möchte, der muss zu "Alla gut".

Das dreistündige Programm, das mit jeder Menge Slapstick gespickt war, brachte wieder so manches Klischee auf den Punkt, wie beim Sketch "Mutter mit Kind", gespielt von Peter Albanese, Roland Hausmann und Karin Jüngling. Da verwandelt sich "Hausi" in eine fürsorgliche Mutter mit Kleiderschürze, "Albanese" in das naive Bübchen und "Karin" in die grüne Freundin mit Kopfsalat. Ein sprechender Pfandautomat beim Netto-Markt? Auch den gibt es nur bei "Alla gut", doch so manches Rentnertreffen im dortigen Café dürfte wohl der Wahrheit entsprechen. Das siebenköpfige Ensemble mit Peter Albanese, Lisa Fichtner, Wilfried Fichtner, Roland Hausmann, Karin Jüngling, Karin Uhlemann und Dieter Westermann waren nicht "dreimal um den Kreisel rumgerannt und hatten die Ausfahrt verpasst". Zitternd, mit dem Gebiss spielend, mit Bier im Kaffeebecher und Wortspielchen unterhielten sich die Rentner Fichtner, Hausmann und Westermann. Begrüßt wurden sie im "Fleischkäs to go Store Bischweier". "Hey, was drängelsch du dich vor?", besang Lisa Fichtner die Lage an der Kasse, während Karin Jüngling "heute ein Brot von gestern für morgen" bestellen wollte.

Als Überraschungsgast stand Michael Wieber nochmals auf der Bühne und hatte die Lacher als besoffener Laternenhalter auf seiner Seite. Dieter Westermann, der so manchem Sketch zum Text verhalf, besang das Shopping-Erlebnis mit seiner Frau, während Albanese sich unter die Hände von "Zahnärztin" Karin Jüngling begeben musste. Und natürlich durften auch die Witzchen von Michael Wieber nicht fehlen.

Höhepunkt war das Gruselkabinett "Blech mit Pfiff" mit Wilfried und Lisa Fichtner, Roland Hausmann und Dieter Westermann. Völlig überdreht ließen sie die Perücke fliegen, verwandelten sich in urige Lederhosenträger, forderten von den Besuchern "trockenes Gras" zum Jubeln - nicht Hasch, sondern Heu, und ließen "Italiano romantico mit vino rosso" im Kerzenschein aufkommen. Fichtner schmetterte "Amore mio", während die Luftpumpe, aber auch seriöse Blechinstrumente zum Einsatz kamen.

Im Friseursalon gab es einen Generationenkonflikt, wobei die beiden Karins genau wussten, dass ein USB-Stick genutzt wird, um mobile Daten einzutuppern. Alle gemeinsam sangen den Stimmungsblues "Von Hörde bis nach Ottenau", das die Spielfreude, das schauspielerische und musikalische Talent, aber auch die Improvisationsfähigkeit der Truppe zum Ausdruck brachte. Die Kunst von Garderobe und Maske lag in den Händen von Ralph Bastian und seinem Team, für Garderobe und Bühne waren Andrea Flaig und Ramona Kleinkopf zuständig, für Technik Thomas und Markus Götz.